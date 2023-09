Por Beatriz Prieto |

El jueves 21 de septiembre, 'GH VIP 8' dio la bienvenida al expatinador Javier Fernández, a cambio de la marcha de Pedro García Aguado, tras destaparse que era un concursante infiltrado. No obstante, ante las lágrimas que el exdeportista había derramado ante la inminente despedida con sus compañeros, el programa le ofreció continuar en la casa como concursante de pleno derecho, propuesta que, tras unos minutos para pensar, el madrileño decidió rechazar.

Pedro, emocionado al hablar de su despedida de 'GH VIP 8'

Tras confirmar ante sus compañeros que se trataba del concursante infiltrado,, con menos lágrimas de las que había soltado la noche anterior. "No sé si soy la mejor persona para este papel", se lamentaba el exdeportista, tras refugiarse en el confesionario al sufrir un importante bajón. "Me da muchísima pena.", añadía el "concursante", en relación a su papel como infiltrado, entre lágrimas.

Asimismo, el madrileño valoró que, a pesar de conocer a sus compañeros "de hace cuatro días", el reality propiciaba que se hiciera "una unión" que "deja huella". "He convivido con ellos como hacía tiempo que no convivía con nadie", reconoció García, antes de mostrarse agradecido con el programa porque "me habéis enseñado mucho, me habéis abierto mucho la mente. Hay que conocer a la gente antes de opinar". A pesar de desahogarse, el exdeportista se acabó derrumbando ante algunos de sus compañeros: "No creía que iba a empatizar tanto".

"De momento, no"

Con este panorama, la organización del reality le lanzó una tentadora oferta: seguir en el reality como "concursante oficial". Tras darle tiempo para pensarlo, García sorprendía al rechazar la propuesta en los últimos minutos de la gala: "El argumento a favor es que me ha sabido a poco y claro que me encantaría seguir, porque es una experiencia maravillosa, pero lo que tiene mucho peso contra eso es que hay mucha gente esperando a que siga ayudándoles y que lo dejé a medias para poder hacer este trabajo". "Vamos a hacer una cosa, no sé qué te parece. Yo te digo: de momento, no", remató el madrileño, a quien Marta Flich señaló que "a lo mejor el momento es solo ahora", algo que no hizo que García cambiase de opinión.