Willy Bárcenas y Taburete, muy criticados por los televisivos por su concierto en Starlite

Willy Bárcenas y su grupo Taburete han sido protagonistas de un gran polémica en medios de comunicación tras un concierto que realizaron en el festival Starlite de Marbella el pasado sábado 8 de agosto. Horas después que se celebrase el mismo, se publicaron diferentes vídeos y fotos en los que se evidenciaba la ausencia casi total de mascarillas y la nula distancia de seguridad entre las personas que habían acudido. Pese a que la organización se defendió explicando que sí se mantuvo la distancia y simplemente la percepción era errónea por el plano en el que se grabaron los vídeos y tras un comunicado de Taburete y varios vídeos en los que el propio Bárcenas se explicaba, no han sido pocos los rostros conocidos que han decidido criticar duramente al artista y a la organización del evento.

Jesús Vázquez y Willy Bárcenas

Jesús Vázquez, Miguel Lago y Antonio Maestre

El presentador de 'Idol Kids' y 'Mujeres y hombres y viceversa' fue uno de los primeros que lanzó un contundente zasca al artista. "Los que se niegan a ponerse mascarilla poniendo en peligro a los demás también deberían negarse a ser atendidos por la sanidad pública en caso de necesitar un respirador o ingresar en la UCI", escribió Jesús Vázquez. Por su parte, el cómico y colaborador habitual de 'Todo es mentira' Miguel Lago, también quiso poner en el foco lo que había sucedido en Marbella. "Concierto de Taburete. Creo que los artistas tenemos la obligación y el deber cívico de plantarnos ante esto y dejar claro que o se respetan las medidas sanitarias o no se actúa. Y si hay que bajarse del escenario se baja uno. #sinmascarillanohayshow", tuiteó, dejando claro que si la organización falla en un evento así tiene que ser el artista el que tome medidas. Paralelamente, el periodista Antonio Maestre, tuiteó: "En la gala Starlite la gente cantando y gritando sin mascarilla y todos pegados en el concierto de Taburete. Gracias a Javier Negre por grabar el vídeo".

Anabel Alonso, contra Bárcenas y Javier Negre

Pero no fueron los únicos y es que por ejemplo, la actriz Anabel Alonso compartió la noticia de la disculpa de Willy Bárcenas tras decir "ni una puta mascarilla" en el concierto. "¿Entonces por qué se disculpa? No me cuadra", tuiteó esta, con el icono de la cara con la nariz alargada (como Pinocho). La intérprete además compartió la contundente crítica de Lola Índigo a lo que había hecho su compañero con un directo mensaje: "¡Esa es mi Lola Índigo! ¡Brava! La cultura es segura". Pero la cosa no quedó ahí y es que la actriz aprovechó la ocasión para cargar también contra el periodista Javier Negre, que grabó vídeos en el concierto. "Gracias por denunciar el incumplimiento de todas las normas de prevención. Esa era tu intención ¿no?", escribió irónicamente la intérprete a Negre, tras un tuit en el que este escribía: "¡Vamos Taburete!".

Mamen Mendizábal, Carme Chaparro y Lola Índigo

Por otro lado, la presentadora de laSexta Mamen Mendizábal también quiso mojarse al respecto y tuiteó: "Los Bárcenas son unos patriotas. El hijo negacionista de las mascarillas, el padre de pagar impuestos. Uno ya está en la cárcel". Minutos después y tras recibir una oleada de "trolls" en su cuenta, esta decidió eliminar dicho mensaje y tuitear simplemente: "Los Bárcenas son unos patriotas. Punto". A ella se sumó la periodista de Mediaset, Carme Chaparro, compartiendo un vídeo del concierto junto al texto: "Esto es tremendo. Ni una puta mascarilla, piden. ¿Qué hacemos con esto?". Y en la misma línea fue el contundente alegato que Mimi (Lola Índigo) hizo al respecto en un concierto celebrado en Castellón. "Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad. Si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar del resto de conciertos de esos ciclos ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos", afirmó la cantante salida de 'Operación Triunfo' ante el aplauso prácticamente unánime de los tuiteros.