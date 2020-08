El zasca de Lola Índigo a Taburete tras su polémico concierto en Starlite

El grupo musical Taburete está en el centro de la polémica tras un concierto que sus integrantes han protagonizado en el festival Starlite de Marbella. En una serie de vídeos que se han difundido en redes sociales podemos comprobar como durante todo el pase había una casi total ausencia de mascarillas y de distancia de seguridad entre las personas del público; por ello, no son pocos los que han decidido cargar contra Willy Bárcenas y su equipo por la irresponsabilidad de no paralizar el concierto ante esta situación.

Mimi Doblas y Willy Bárcenas

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que esta oleada de críticas ha crecido después de publicarse un vídeo de la actuación de "Sirenas" en dicho festival en el que Bárcenas grita "ni una puta mascarilla". Muchos internautas en redes sociales han interpretado esa frase como una llamada al público a quitárselas y evidentemente la gran mayoría de comentarios hacia el artista han sido negativos. Unos comentarios a los que se ha sumado Mimi Doblas, líder de Lola Índigo. La artista aprovechó su concierto en Castellón este sábado 8 de agosto para realizar un alegato a favor de la cultura en tiempos de coronavirus y para lanzarle un directo zasca a Willy Bárcenas, recordando que es ahora cuando los artistas deben ser más responsables que nunca.

"La cultura es segura. Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez porque el sector artístico, como se preveía está siendo el más dañado de todos", ha empezado diciendo Lola Índigo, en alusión a la cantidad de actos culturales que se están viendo afectados por la crisis del COVID-19. "Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad. Si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar del resto de conciertos de esos ciclos ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos", ha seguido, lanzándole un directo zasca al líder de Taburete. "Eliminan el ocio y eliminan el trabajo de mucha gente que lo necesita", ha sentenciado la chica.

El comunicado de Taburete

El aplauso en Castellón fue unánime y se ha replicado en redes sociales, donde ya son miles las personas que han compartido el vídeo del momento, aplaudiendo las palabras de Lola Índigo. Pero esta no ha sido la única persona que ha hablado y es que el propio Willy Bárcenas ha decidido defenderse; lo ha hecho primero en un breve comunicado lanzado por su grupo en el que recuerdan que ellos no participan en la "organización, control de aforos, ni venta de entradas" y defienden que los conciertos no son a día de hoy "principales focos de brotes" del coronavirus. Pero la cosa no ha quedado ahí, el propio Bárcenas individualmente ha decidido explicar la polémica frase por la que se le ha criticado en las últimas horas.

Willy Bárcenas

La respuesta de Bárcenas a las críticas

"Tanto ayer como en las ocasiones anteriores, en Starlite las medidas se han cumplido; todo el mundo tenía que pasar con mascarilla, se respetaba la distancia de seguridad e incluso en la entrada a todo el mundo le medían la temperatura para poder pasar", ha empezado contando este. Un mensaje que ha secundado la organización oficial del evento, que en Twitter ha compartido un vídeo del concierto con el mensaje: "En este vídeo se puede observar como en el concierto de anoche se mantenía la distancia de seguridad estipulada. Las imágenes tomadas desde otras perspectivas pueden llevar a la confusión".

Paralelamente, Willy Bárcenas ha querido justificar la frase de la que todos hablan. "Es cierto que cuando estoy cantando la canción de "Sirenas", yo me fijo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla y de ahí la frase que digo 'ni una puta mascarilla'. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente que se quite la mascarilla. Sería completamente absurdo y en ningún caso hemos querido hacer algo así", ha sentenciado este, intentando dejar claro que en ningún caso pidió a nadie que se quitase la mascarilla.