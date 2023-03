Un redactor de 'Fiesta' se bebe su pis en directo ante el rechazo de Emma García

Por Daniel Tostón López |

Excrementos de pájaro, comer barro o crema antihemorroides para las bolsas de los ojos son algunos de los discutidos tratamientos estéticos de los que han hablado en 'Fiesta' como ejemplos de lo que no se debe hacer. También han abordado la orinoterapia, es decir, beberse la propia orina para rejuvenecer. Para explicar este método, han entrevistado a una terapeuta especializada en el tema y, para finalizar el programa, el colaborador José Ángel Leiras ha dado un sorbo a una copa que contenía su pis.

El periodista llevaba dos programas anunciando que se iba a atrever a probarlo en directo ante las dudas de sus compañeros. Tras la demostración de la terapeuta, Emma García le preguntaba a Leiras si de verdad se iba a "beber eso", en referencia a la copa de pis. A pesar de que el público le gritaba que no lo hiciera, el colaborador se ha atrevido a darle un pequeño trago que inmediatamente después ha escupido, provocando que la presentadora salte de su asiento. Enseguida, Leiras se marchaba de plató.

Emma García en 'Fiesta'

"¿Se puede ser más tonto? Pero si no había necesidad", protestaba la vasca, justo antes de volver a sentarse para despedir el espacio. "Espero que los espectadores hayan terminado el programa mejor que yo, porque tengo un cuerpo serrano revuelto, revuelto y muy revuelto", aseguraba García, con la mano en el estómago. "Me voy a ver cómo está", zanjaba la periodista.

La teoría de la orinoterapia

"Estaba llena de enfermedades físicas y mentales y a día de hoy no tengo ninguna", afirmaba Suama Fraile, experta en la práctica de la orinoterapia. Y es que, a pesar de que la médica que había en el plató no recomendaba este método para mantener la juventud, la terapeuta nombraba a Madonna como ejemplo de una persona famosa que lleva a cabo esta supuesta terapia, y garantizaba que "no huele y pagamos miles de euros por cosméticos que llevan urea" cuando el cuerpo humano crea la suya propia con información personalizada de cada uno.