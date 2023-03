Raquel Bollo debuta como colaboradora de 'Fiesta' con una fuerte disputa con Alexia Rivas

Por Beatriz Prieto |

La tarde del domingo 26 de marzo, 'Fiesta' sorprendía con el anuncio de la incorporación de una nueva colaboradora, que resultó ser Raquel Bollo. A raíz de su fichaje, el programa aprovechó para abordar la participación de sus dos hijos, Manuel Cortés y Alma Bollo, en 'Supervivientes 2023', tema que provocó que la sevillana se enzarzara en una discusión con Alexia Rivas.

A raíz de la última disputa de Cortés con Asraf Beno, imágenes sobre las que Bollo ya se enfrentó a la periodista en una de las galas de 'Supervivientes', la recién llegada le echó en cara que la hubiera atacado entonces, ante lo que Rivas defendió que "mi trabajo es opinar de un reality". "Estás haciendo tu trabajo, pero como colaboradora estás en tu deber de mirar un vídeo y ver si lo que estoy diciendo mentira. Lo he visto mil veces y te lo voy a pasar minutado", aseguraba la sevillana, quien abordó su buena relación con Beno y fue alejándose del asunto. Por ello, Rivas decidió atajar el discurso de Bollo: "Estás todo el rato hablando de cosas de fuera cuando quieres que nos centremos en el concurso, pues céntrate del concurso".

La leonesa aseguró haber visto el vídeo de la discordia "muchas veces", tras lo cual se sumió en una acalorada conversación con Bollo en la que discutían sobre su postura hacia el comportamiento de Cortés. "¿Quieres centrar la atención en el concurso o en una discusión entre nosotras?", cuestionó Rivas, tras lo cual la aludida criticó de ella que "el otro día me machacasteis viva" y le reprochó a la leonesa que "desde el minuto uno me lleva dando". La nueva colaboradora incluso echó en cara a su compañera que estuviera de parte de Isa Pantoja, novia de Beno, "porque tenéis la misma representante": "Isa no le da a los primos, pero tú machacas. ¿O aquí somos tontos? ¡Hombre, es que Isa quedaría muy mal si le da a sus primos y lo haces tú!".

"No os vais a poner de acuerdo nunca"

"A mí nadie me dice lo que tengo que decir, ni siquiera mi madre. Así que imagínate un representante, ¿vale? Por ahí, no", replicó la leonesa, visiblemente enfadada, en una situación que ni siquiera Emma García fue capaz de relajar. "Me pongo negra. ¿Cómo me vas a decir que quieres centrarlo en el concurso, si me disteis el otro día por lo de fuera y utilizáis lo de fuera cuando os da la gana?", saltó Bollo cuando, en medio del debate con otros compañeros, Rivas trató de retomar el asunto que les ocupaba: la discusión de Cortés y Beno.

"Por mucho que tú quieras, no voy a tener nada personal contigo (...) Entiendo que tú como madre lo defiendas, pero no enmierdes con cosas de fuera, porque lo único que estamos haciendo es comentar", defendió Rivas. "¡Sois vosotros! ¡Que no digas que saco cosas de fuera, que no te lo voy a permitir!", saltó la aludida, para después manifestar que "me da igual que machaques a mi hijo por las pruebas o tal, pero que manipules un vídeo, no". Ambas se sumían entonces en otra fuerte disputa que García decidía cortar de raíz: "Yo no sabía de esta mala relación vuestra, os he dejado hablar porque pensaba que poco a poco llegaríais a un acuerdo, pero está claro que no. Vosotras dos no os vais a poner de acuerdo nunca en nada".