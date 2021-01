El reencuentro entre Pepe Navarro y Juani Ruiz ('Veneno') tras el 'Mississipi': "Lo pasado pasado está"

Han pasado 23 años desde que Juani Ruiz cruzó el Mississipi. Con los grandes datos que estaba otorgando las primeras visitas de La Veneno a los platós de televisión en el programa de Pepe Navarro, este buscó aprovechar el éxito buscando perfiles similares al de Cristina, dando con Juani. La actualmente actriz participó en varias ocasiones en 'Esta noche cruzamos el Mississipi', sin guardar un grato recuerdo de aquella etapa.

Pepe Navarro y Juani Ruiz, en su reencuentro

Sin querer profundizar, Juani Ruiz ha expresado en varias ocasiones que "no salieron bien" aquellos intentos de convertirse en un personaje televisivo en los años 90. De hecho, asegura que su participación en la serie 'Veneno', dándose vida a ella misma, le ha servido para quitarse esa espinita que tenía clavada con la televisión desde entonces: "Para mí era importante hacer cosas positivas y que lo viera mi familia", reconoció en una entrevista con FormulaTV, asegurando que tenía ganas de que sus seres queridos la vieran en un proyecto como actriz dejando en el pasado aquella etapa de los 90.

"Después de 23 años, he vuelto a ver a Pepe Navarro. Me ha dado alegría verlo", comentaba Juani en sus redes sociales junto a una foto en la que aparecen los dos en el teatro. Ambos fueron como espectadores a ver una obra y, al acabar, ella no desaprovechó la oportunidad de acercarse a él e inmortalizar ese momento: "Y claro que se acuerda a de mí, de esas entrevistas que me hizo", cuenta en su publicación.

Aprendiendo a vivir el aquí y ahora

Aunque ambos participaron en la serie 'Veneno', es cierto que no coincidieron en la escena en la que el presentador hace su cameo. Juani ha compartido un vídeo de su reencuentro también con un vídeo en el que le recuerda que es la que iba al plató con los perritos. "Me dio alegría verlo. Y me emociono recordando el 1997. Pero lo pasado pasado está. Yo estoy aprendiendo a vivir el aquí y ahora. Y el ahora es muy bonito. Y eso es lo que vale", escribe la actriz junto a la publicación.