'Veneno', nombrada una de las mejores series de 2020 por los medios internacionales

'Veneno' suma y sigue. Tras lograr el reconocimiento de la audiencia y la crítica en nuestro país con logros como el premio Ondas de sus intérpretes protagonistas o el premio Iris de la Crítica 2020, ahora la ficción de creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo ha consolidado su éxito fuera de nuestras fronteras ubicándose en varias de las listas de las mejores series del año para la prensa internacional.

La serie de Atresplayer Premium y que puede verse en todo el mundo en HBO Max continúa rompiendo moldes. En esta ocasión, la ficción ha aparecido en el listado de las mejores series de 2020 del prestigioso medio norteamericano The New Yorker, que la describe como "una reconstrucción de ensueño de la vida de La Veneno", destacando una narración "anárquicamente exuberante" en la que parece que vemos a Cristina "como ella se veía a sí misma".

No es el único medio que ha lanzado críticas favorables sobre 'Veneno'. La célebre revista Time mencionaba que la serie había logrado "despertar un nuevo interés" en el legado de la artista y personalidad televisiva. Variety celebraba la ficción y la decisión de contar con un casting formado por mujeres trans para contar la vida de Cristina, mientras que Los Angeles Time hablaba de ella como "el último éxito mundial de la televisión".

Durante los últimos meses, las redes sociales han visto cómo guionistas, actores y personalidades internacionales de todo tipo se deshacían en elogios con la ficción española. Angelica Ross, una de las protagonistas de 'Pose', hablaba de ella como "la serie más especial que había visto". Janet Mock, guionista y directora de la serie estadounidense, decía que iba "más allá". Hasta la mismísima RuPaul y su compañera de panel en 'RuPaul's Drag Race', Michelle Visage, se rendían ante la que ha sido una de las revelaciones televisivas del año.

#VenenoOnMax is BEYOND. Watch it. I am floored by the heart, the humor, the EVERYTHING of this series. ???????????? #VENENO #girlslikeus pic.twitter.com/7vkKB7ABpy