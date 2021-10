Reencuentros y más secretos desvelados en el 2x04 de 'The Walking Dead: World Beyond'

La semana pasada en 'The Walking Dead: World Beyond' la tensión comenzó a aumentar cuando Hope y su padre decidieron plantar cara a Huck y darle un ultimátum para que les ayude a recuperar a Iris y a Felix. Finalmente, decidió actuar sin perder más tiempo, llevándose con ella a Hope para que pueda reencontrarse con su hermana en la comunidad que dirige Indira. Sin embargo, el episodio finalizaba dejándonos con las dudas de cómo era ese esperado momento. Por su parte, Elton y Percy creyeron haber tomado una mala decisión, pero sus actores les condujeron hasta Hope y Felix.

En el cuarto capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Family Is a Four Letter Word", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, la tensión aumenta a medida que el grupo cuestiona eventos pasados y planes para el futuro. Además, las cosas empeoran para Silas cuando sus compañeros deciden poner a prueba su lealtad y sus habilidades. Mientras tanto, Percy descubre un importante secreto de forma inesperada.

La dificultad de elegir un bando

Hope en el 2x04 de 'The Walking Dead: World Beyond'

El capítulo comienza justo donde lo dejamos la semana pasada, por lo que el reencuentro entre Iris y Hope no se hace esperar. Aunque no falta el correspondiente abrazo, la situación resulta poco emocionante, menos mal que Felix no tarda en aparecer para añadir tensión a la escena. Los cuatro se apartan para conversar bajo la promesa de que no habrá sangre, aunque la actitud de Felix con Huck dice lo contrario. El momento se convierte en un tira y afloja para ver quién logra convencer al otro porque ninguno quiere perder la razón. Así pues, por una parte, Felix e Iris no confían en Huck y están convencidos de que la República Civil Militar provocó la destrucción de Omaha. Por otra parte, Hope necesita que regresen para que su padre se quede tranquilo y deje de poner en peligro su vida.

Cada uno tiene sus propios argumentos que resultan bastante sólidos, por lo que no logran llegar a ningún acuerdo. Hope ha hecho todo lo posible con su hermana, asegurándole que estarán seguras y que podrá ver lo feliz que es su padre con su nueva novia, pero Iris solo es capaz de pensar que serán prisioneras de la Repúlica. Incluso cuando Huck contraataca contando dónde está Silas y explicando que ha cuidado de él y que podrán verlo si las acompañan, no consigue convencerles. De hecho, Felix no pierde la oportunidad de seguir a Huck, golpearla y amenazarla con matarla en una forma de desahogarse por todas las mentiras y juegos sucios de Huck, sobre todo cuando la mujer se atreve a mencionar a Will.

Elton descubre el secreto de Asha

Elton en el 2x04 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Mientras tanto, ante la llegada de Hope, Elton decide apartarse y adentrarse en el bosque para evitar que su mente recuerde a su madre. Su forma de aislarse del resto le lleva hasta una pequeña caballa escondida en la que de forma casual encuentra material médico perteneciente a la República. Asha ha seguido sus pasos y ante el hallazgo del chico intenta que haga como que no ha visto nada, pero no tiene más remedio que confesar que todo lo que ha encontrado es de ella porque está enferma y la única forma de que el resto no la juzgue es seguir el tratamiento a escondidas.

Las preocupaciones de Elton se disipan de repente y el joven deja que Asha le cuente la toda la historia y se desahogue. Entre ambos hay muy buena química y se está empezando a desarrollar una amistad que quizá en el futuro podría derivar en algo más. O por lo menos esa impresión nos genera toda esta situación hasta que descubrimos que Asha le ha mentido descaradamente. La medicación en realidad es para Indira, que no puede consentir que su gente se entere de que está enferma y, por tanto, que es una persona débil. Este también es uno de los motivos por lo que Indira insiste constantemente en mantener el pacto con la República porque es la única manera de que pueda lograr las medicinas para continuar con el tratamiento.

El destino de Silas

Silas en el 2x04 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Ajeno absolutamente a todo lo que les está ocurriendo a sus amigos, pero con todas las ganas del mundo de reencontrarse con ellos, Silas continúa con el entrenamiento al que se ha visto obligado a someterse. No obstante, el joven no tiene reparos en enfrentarse a Dennis, su entrenador. Puede que el carácter de Silas no sea fácil, pero Dennis sabe quién es y por eso hace lo posible por pasarle cada uno de sus errores. Aunque Huck decidió romper la relación, el amor no desaparece de repente y sabe que el chico es importante para ella, por lo que intenta ayudarle en todo lo que puede a pesar de que el joven no se lo pone nada fácil.

Silas está empeñado en llegar hasta donde están sus amigos, sobre todo ahora que sabe que no está tan lejos como pensaba. Sin embargo, en su intento de huida es descubierto por los otros chicos, quienes deciden ponerle a prueba. Lo que no esperaban es que Silas iba a superar casi sin pestañear esa especie de túnel del terror repleto de caminantes. Después de esa situación, Silas reconoce ante Dennis que no lo único que quiere es encontrar a sus amigos para avisarles de que Huck es una asesina. Evidentemente Dennis reacciona ante ese nombre, pero no indaga más y decide dejar al chico en paz después de darle un primer y último aviso. Parece que si Silas quiere salir de ahí la única forma es seguir entrenando y demostrar que está preparado para ascender.

Doble cara

La teniente Kublek en el 2x04 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Las mentiras de Huck comienzan a salir a la luz poco a poco y la mujer está más cerca de pagar por todo lo que ha hecho. Percy es el primero que quiere venganza y por eso sigue a Huck hasta el bosque cargado con un arma. Will avisa a Felix que ha visto al joven salir de la armería y este ata cabos rápidamente. Ambos logran llegar a tiempo para salvar a Huck, aunque para ello Will ha tenido que delatar su presencia. Como ya no hay solución, le piden a Huck que abra los ojos y se dé cuenta de que su madre le está mintiendo y manipulando, pues parece que es verdad y la mujer no sabe que fue la teniente Kublek quien mandó destruir Omaha y el campus Colony.

La situación es complicada y casi un tormento para Huck porque ella sabe de sobra hasta dónde es capaz de llegar su madre. En el pasado ya la obligó a mentir y de hecho mediante un flashback nos muestran cómo fue la propia Huck quien se hizo su famosa cicatriz de la cara. Quizá salir y pasar tiempo con Felix y los chicos por fin le permita reconocer sus errores e intentar poner remedio, aunque ya sea tarde para algunos. No obstante, quizá pueda ayudar a Will y a Felix, pues el primero afirma que si es verdad que Silas está donde dice Huck, él podría tener una forma de sacarlos a todos de allí.

Ahora las puertas quedan abiertas a saber si Huck cumplirá con su promesa y no delatará a Will. De momento ha continuado siguiendo el juego a su madre y sin desvelar nada, pero falta saber cuál será su siguiente movimiento. Por su parte, Hope también ha regresado y su siguiente misión es intentar calmar a su padre y asegurarle de que Iris y Felix se encuentran en perfecto estado, pero sin desvelar que ha estado con ellos y que sabe dónde están. Tampoco nos podemos olvidar de Iris y Percy, ambos se han dejado llevar por sus sentimientos y se ha producido el esperado beso, aunque quizá la situación ha sido un tanto forzada y desconocemos si realmente tienen futuro juntos.