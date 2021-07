Tráiler de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', que se estrena el 3 de octubre

Los jóvenes protagonistas de 'The Walking Dead: World Beyond' luchan contra todas las inclemencias postapocalípticas en una segunda temporada que se estrena el 3 de octubre en AMC.

AMC

Más de un año después, 'The Walking Dead' podrá cumplir con sus planes. Antes de que la pandemia de coronavirus pusiera en jaque a la industria televisiva, estaba previsto que el final de la décima temporada de la serie matriz sirviera para introducir al segundo spin-off de la franquicia, 'çWorld Beyond', que finalmente vio retrasado su lanzamiento. Así pues, y aunque después ambos contenidos acabaran coincidiendo en octubre, será en el próximo otoño cuando se produzca una celebración a la altura de esta saga.

Está previsto que la undécima temporada de 'The Walking Dead', que llegará a AMC el 22 de agosto, emita su octavo episodio el 10 de octubre, poniendo fin así a su primer bloque para despedirse hasta 2022. Una semana más tarde, 'Fear The Walking Dead' arrancará la emisión de su séptima temporada, pero desde catorce días antes ya estaremos inmersos en la segunda, y supuestamente última, entrega de 'World Beyond', que se lanzará el 3 de octubre en AMC.

Por lo tanto, la ficción con un enfoque más juvenil compartirá emisión con la serie principal, y lo hará resolviendo el destino de sus adolescentes protagonistas, que han sido los primeros en nacer y criarse en plena era postapocalíptica.