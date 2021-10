La segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond' llega con la intención de resolver todas las incógnitas y aportar más información respecto a la República Civil Militar y su relación con el paradero de Rick Grimes y el resto de las series del universo basado en la obra creada por Robert Kirkman. Esta segunda tanda de episodios pondrá el broche final a las historias protagonizadas por Hope e Iris, dos hermanas que han crecido en un mundo desolado por los caminantes y que ahora luchan por reencontrarse con su padre. Sin embargo, a mitad de camino en su aventura no tuvieron más remedio que separarse cuando la teniente Kublek obligó a Hope a acompañarle como única forma de asegurar un futuro y poder acercarse a su padre.

En el primer capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "Konsekans", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, Kublek dirige a Hope a una nueva misión con la intención de poner a prueba su compromiso con el futuro, lo que podría poner en peligro el reencuentro con su padre. Mientras tanto, Iris y Felix descubren sorprendentes revelaciones y conocen a los miembros de una nueva comunidad.

Jugando con la manipulación

Hope en el 2x01 de 'The Walking Dead: World Beyond'

La teniente Kublek comienza la temporada demostrando que se ha ganado a pulso ser nombrada la villana por excelencia de la serie. Puede que quizá no tenga el mismo nivel de maldad que otros antagonistas del universo de 'The Walking Dead', pero sus acciones y su forma de manipular a las personas dejan claro que hay que temerla. Para empezar, sin inmutarse lo más mínimo, observa la destrucción del Campus Colony, algo que evidentemente afectará a Hope, Iris y compañía cuando conozcan la noticia. De hecho, ella misma es la encargada de notificar lo ocurrido a Hope, aunque con una versión de los hechos muy diferente. Así pues, según su narración de cara a la joven, el campus fue arrasado por una horda de caminantes

Las mentiras son solo un mal menor, pues la peor parte es la forma en la que manipula a Hope. Sabía que la noticia iba a afectar a la joven anímicamente, por lo que a partir de esa información iba a ser más fácil la manipulación para contenerla, evitar que se convierta en un problema y lograr que se centre en ayudarles. De este modo, con el ejemplo de la destrucción del Campus Colony le obliga a ver lo débil que es la civilización, haciéndole entender que necesitan estar unidos para ser fuertes. Por si fuera poco, le explica que no cree que esté preparada para reunirse con su padre y la va a dejar sola hasta el amanecer para que piense qué es lo que realmente quiere, situándola entre la espada y la pared.

La llegada a Perímetro

Iris, Will y Felix en el 2x01 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Ajenos a la situación en la que se encuentra Hope y con la esperanza de reunirse con ella, Iris y Felix escuchan atentos la historia de Will, quien asegura que la República Civil Militar controla todas las comunicaciones y le tendió una trampa. En concreto, Will iba a acompañar a varios soldados, hasta que se dio cuenta de que nada era lo que parecía y pudo huir hasta que dio con sus amigos de nuevo. No solo eso, también pudo ver cómo cargaban contenedores manchados de sangre con cosas que pertenecían a Ohama y al Campus Colony. Además, escuchó cómo decían que la comunidad fue atravesada por los caminantes, una señal más de que no pueden confiar en la CRM.

Por suerte, Will encontró refugio en Perímetro, una comunidad dirigida por Indira que tiene un acuerdo de neutralidad por el CRM por el que se establecen límites de cordialidad, por lo que es el lugar perfecto para sobrevivir sin tener que preocuparse de que den con su paradero. Igualmente, también es el sitio idóneo para Iris y Felix, que han sido aceptados sin mayor obstáculo que dar respuesta a unas preguntas. Con la calma que proporciona la seguridad, han dado rienda suelta a una pequeña muestra de amor entre Felix y Will, quienes siguen queriéndose a pesar de todo. Su relación sentimental no es una trama principal, pero se trata con la naturalidad que merecen y aporta ese toque de esperanza y felicidad.

Ya no son los mismos niños inocentes

Iris en el 2x01 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Teniendo en cuenta que Hope e Iris son adolescentes que han crecido protegidas en una comunidad, la inocencia y la ingenuidad son rasgos de sus personalidades, o por lo menos así era cuando las conocimos en la primera temporada. Deambular por el exterior con la única compañía de otros jóvenes que han vivido la misma situación que ellas no suponía ninguna garantía de supervivencia, por lo que el grupo tuvo que aprender a manejarse por su propia cuenta con nociones muy básicas. Así pues, no tardaron en descubrir todas las dificultades que hay más allá de los muros en los que han vivido durante todo este tiempo. No obstante, con la incorporación de Felix y Huck aprendieron rápidamente, lo que supuso un cambio de mentalidad que tiene sus consecuencias en la nueva temporada.

Hope ha sido la primera en tener que luchar por ella misma, lidiando con la separación de su hermana y las alucinaciones y la desorientación provocadas por una caída. Tras divagar, decide dar la razón a Kublek y reconocer que no puede sobrevivir sola, aunque ese pensamiento surge como fruto de las palabras previas de la teniente. No obstante, consigue reunirse con su padre después de todo, no sin antes volver a ser objeto de manipulación y amenazas, aunque esta vez por parte de Huck, quien a pesar de todo parece que tiene buenas intenciones y realmente quiere protegerles por mucho que obligue a Hope a mentir.

Por su parte, mientras que Hope intenta asumir sus responsabilidades sin el consejo de su hermana y amigos, Iris ha aprendido que la única forma de sobrevivir es asumiendo riesgos. Bajo esta premisa, la joven cree firmemente que la manera de encontrar a su padre y a Hope es que continúen sin importar lo peligroso que sea el camino hasta lograr su objetivo. Su convencimiento es tal que decide actuar por su propia cuenta, llegando hasta el límite y enfrentándose a uno de los soldados y vigilantes de la República Civil Militar, un encuentro que tendrá consecuencias futuras y que, sin duda alguna, cambiará la personalidad de la joven.