Un año después de su estreno 'The Walking Dead: World Beyond' regresa con su segunda y última temporada. Los nuevos episodios de este spin-off de 'The Walking Dead', centrado en la primera generación de jóvenes que se ha criado en un mundo dominado por los caminantes y la barbarie, se podrán ver en nuestro país gracias a AMC España, que ofrecerá un capítulo de estreno cada lunes a las 23:00 a partir del 4 de octubre de 2021. En FormulaTV hemos tenido acceso a los primeros episodios que funcionan como antesala a la resolución del destino de los jóvenes protagonistas, que continúan buscando su propio destino al mismo tiempo que se enfrentan a la República Cívica Militar.

En el inicio de su segunda temporada, 'The Walking Dead: World Beyond' el grupo protagonista se encuentra separado y luchando por hallar el control de sus vidas mientras sus respectivos vínculos se ven alterados y la pérdida de la inocencia comienza a ser más evidente. Al mismo tiempo, pone a prueba a Hope (Alexa Mansour), que se verá obligada a decidir qué es lo que de verdad desea. Además, se sumerge en las profundidades de la República Cívica Militar e indaga en las verdaderas intenciones de la teniente Kublek (Julia Ormond). Asimismo, esta temporada cuenta con la presencia de nuevas incorporaciones y promete añadir información sobre algunos personajes de la serie original como Jadis (Pollyanna McIntosh), que explicará cómo ha sido su vida en los últimos años, por lo que el arranque de esta última temporada augura un desenlace que ofrecerá resolución a muchas incógnitas.

Caminos separados y nuevos objetivos más interesantes

Iris (Aliyah Royale) y Will (Jelani Alladin) en 'The Walking Dead: World Beyond'

Si por algo se caracterizó la primera temporada de 'The Walking Dead: World Beyond' fue por la defensa de la unión como grupo. Hope e Iris (Aliyah Royale) encabezaron una expedición en la demostraron que eran más fuertes y eficaces cuando actuaban juntos y tenían el apoyo mutuo. Sin embargo, en los nuevos episodios el grupo se encuentra totalmente disperso, por lo que los protagonistas se ven obligados a sacar lo mejor de ellos mismos para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir. Esta situación plantea nuevos objetivos individuales, sobre todo de carácter personal que será lo que finalmente les guíe en sus acciones. Dichos propósitos atienden a veces a sentimientos de venganza o de pura supervivencia, por lo que el interés aumenta ante los posibles enfrentamientos o situaciones que puede provocar.

Asimismo, la serie da un paso al frente y empieza a dejar de lado la faceta adolescente de los protagonistas para que empiecen a sufrir las consecuencias de la vida adulta y asuman las responsabilidades de sus actos. De este modo, tras sus primeros pasos alejados de la comodidad y la seguridad en la que habían crecido, los más jóvenes ya son conscientes de los peligros del exterior y de la necesidad de saber defenderse, aunque eso suponga mancharse las manos. Las dudas a la ahora de enfrentarse a los caminantes quedan atrás para mostrarnos un lado mucho más maduro que tiene sus ventajas y desventajas y que se presenta mucho más atractivo a nivel narrativo y de acción.

Más información, misterio y acción

Felix (Nico Tortorella) luchando con caminantes en 'The Walking Dead: World Beyond'

Una de las principales diferencias más importantes de este spin-off del resto de series de la franquicia es la cantidad de nuevos datos que ofrece y que van más allá de las pequeñas comunidades que hemos visto hasta ahora. Para empezar, focaliza la atención en la República Civil Militar, una organización que hasta ahora se había vendido con mucho misterio. Poco a poco vamos a poder ir desvelando detalles que, además, parece que van a estar relacionados con el resto de las ficciones, consiguiendo así que el universo iniciado en 'The Walking Dead' siga unificándose.

Entre la nueva información que ofrece esta serie también se encuentran las investigaciones sobre el virus que convierte a los seres humanos en caminantes. Se trata de una faceta científica que hasta ahora no había sido abordada tan de cerca y que resultará interesante para los más curiosos y para aquellas personas que solicitaban más respuestas sobre todo lo relacionado con el origen del virus. Además, los peligros siguen acechando a los protagonistas, lo que provoca que se incremente el nivel de la acción, sobre todo porque no solo tienen que luchar contra la amenaza que suponen los caminantes, también aumenta la rivalidad y la tensión entre los supervivientes del Campus Colony y los miembros de la República Cívica Militar.

La familia sigue siendo importante

Leo (Joe Holt) y Kublek (Julia Ormond) en 'The Walking Dead: World Beyond'

En la primera temporada la serie hizo hincapié en la importancia de mantenerse unidos y en el significado de la palabra familia. De hecho, la trama principal giraba en torno a las dos hermanas tratando de encontrar a su padre sin importar los obstáculos y los peligros que tuvieran que superar en el camino. La fraternidad que demostraron fue suficiente motivo para mantenerse en pie y continuar luchando, una relación familiar que fue desvelando sus orígenes poco a poco, explicándonos el pasado de ambas jóvenes y cómo llegaron a formar una vida juntas.

Con todas las aclaraciones efectuadas, en los nuevos episodios dejamos atrás el pasado para centrarnos en el presente, donde la familia es más importante que nunca desde que Iris y Hope se vieron obligadas a tomar caminos separados. Así pues, ese sentimiento de unión perdura en esta temporada, especialmente ahora que prima la necesidad de reencontrarse. La ficción continúa construyendo parte de sus tramas alrededor de este objetivo, haciendo que la mayoría de las acciones y decisiones de los protagonistas estén vinculadas a su deseo de proteger a la familia por encima de todas las cosas.