Por Beatriz Prieto |

Tras el celebrado regreso de Carme Chaparro a 'Informativos Telecinco', la presentadora ha querido abrirse con sus seguidores en Instagram al echar la vista atrás y recordar sus inseguridades. Una publicación que la salmantina concluyó con un mensaje muy positivo hacia todos aquellos que la seguían en la red social.

Carme Chaparro

, arrancaba Chaparro, en un texto que acompañaba a una antigua imagen en la que se podía ver a la periodista en su juventud. "Soy yo, en plena adolescencia, peleada con mi cuerpo y mi peso, con mi pelo rizado y rebelde,", proseguía Chaparro, quien también se definía como "la empollona que se refugiaba en los libros".

La presentadora reconoció que "años después, ya en la veintena, mi cabeza cambió. Mi cuerpo también", lo que no evitó que "la sensación de no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista) de alguna manera se arrastra toda la vida", por lo que "toda la vida estás aprendiendo a sacudírtela de encima".

"Nunca me atreví a soñar con el futuro"

"¡Le diría tantas cosas a esa chica!", compartía Chaparro, después de admitir que, por entonces, "nunca me atreví a soñar con el futuro. Y mucho menos con el futuro que estoy viviendo". "Por eso no dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos", concluyó la presentadora, optimista, en una publicación que se llenó de comentarios tan positivos como agradecidos y superó los 24.000 "me gusta" en dos días, lejos de las cifras que Chaparro suele cosechar habitualmente.