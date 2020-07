El regreso de 'Friends' podría sacrificar un rasgo esencial por culpa del coronavirus

Como tantas otras grabaciones, la del reencuentro especial de 'Friends' que prepara HBO Max se vio frustrada por el estallido de la pandemia de coronavirus. En primera instancia, el elenco original de la sitcom iba a reunirse a finales de marzo para materializar este esperado evento, pero justo en ese momento la industria televisiva estadounidense tuvo que frenar su maquinaria.

David Schwimmer en 'Friends'

La imprevisible situación planteada por la pandemia alteró los planes de WarnerMedia, que pretendía acompañar el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming con el regreso de 'Friends', pero fue imposible retomar la producción antes de finales de mayo. Para actualizar el estado del desarrollo, David Schwimmer ha concedido una entrevista a Entertainment Tonight, en la que confirma que ya hay una fecha estimada para volver al trabajo: "Queremos grabar en agosto, a mediados, pero sinceramente, lo haremos cuando sea seguro."

Por lo tanto, en este momento no hay ninguna certeza, pero el equipo tiene la intención de ejecutar la grabación antes de que acabe el verano. No obstante, puede haber un impedimento que posponga una vez más la hoja de ruta, ya que a estas alturas no está claro si se podrá contar con la reacción del público en directo, una característica esencial de las sitcoms clásicas. "Siempre ha habido la esperanza de que un componente de esa reunión sea el público en directo, lo cual hace que sea complicado. Obviamente, no vamos a poner la salud de nadie en peligro para hacer esto," asegura el actor.

¿Problemas de diversidad?

A día de hoy, 'Friends' se mantiene como una de las ficciones más codiciadas por las plataformas de streaming por su vigencia humorística. Sin embargo, ese éxito imperecedero no ha impedido que se despierte un debate sobre el pobre reflejo de la diversidad en la serie, acerca del cual ha querido pronunciarse Schwimmer. "Se sentía como algo incorrecto que no hubiera suficiente representación," afirma el intérprete que daba vida a Ross, que recuerda una de las propuestas que hizo para aliviar la problemática: "Ross tendría que salir con otra gente, mujeres de todas las razas."