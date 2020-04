La reunión de 'Friends' en HBO Max podría retrasarse hasta 2021

WarnerMedia podría quedarse sin el producto estrella que iba a acompañar al lanzamiento de su inminente plataforma de streaming, HBO Max, que debería aterrizar en Estados Unidos en algún momento de mayo. Junto a ese nacimiento digital está previsto que se estrene el especial de 'Friends' que supone el reencuentro de los seis integrantes de su elenco principal, pero la reciente cancelación de su rodaje por la crisis del coronavirus podría cambiar radicalmente esos estudiados planes.

Rachel y Joey en 'Friends'

En primera instancia, la grabación de este reencuentro estaba programada para el 23 y el 24 de marzo, pero como confirmó Courteney Cox a Jimmy Kimmel poco después, la situación extraordinaria provocada por la pandemia ha supuesto el retraso del rodaje. Así lo confirmaba también Variety, señalando que la grabación no ocurriría por lo menos hasta el mes de mayo, lo cual no tendría por qué impedir que llegara junto al lanzamiento de HBO Max. Sin embargo, las apretadas agendas de los implicados podrían dar pie a un retraso mucho más doloroso.

Según fuentes de la producción consultadas por The Sun, lo más probable es que el regreso de 'Friends' no se produzca hasta 2021. "Ya fue suficientemente complicado conseguir que todo el mundo rodara en marzo y será muy difícil reunirles a todos de nuevo," recoge el medio inglés en unas declaraciones que no invitan al optimismo: "Si las restricciones por el coronavirus se mantienen durante mayo y junio, lo cual parece bastante probable ahora mismo, no habrá más opción que posponer hasta el año que viene, porque está siendo imposible encontrar fechas en las que todos estén libres este año."

Una banda sin instrumentos

"Todos sabemos lo emocionados que están los fans, pero siendo realistas no se grabará ni estrenará hasta 2021," sentencia esa voz implicada en la anticipada reunión, cuyo anuncio oficial a finales de febrero fue el resultado de unas intensas negociaciones entre WarnerMedia y el reparto de la mítica sitcom, encabezado por David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc. Precisamente este último ha sido el último en pronunciarse con respecto al reencuentro. En declaraciones a The Kelly Clarkson Show, el actor estadounidense describía el especial como "los seis hablando de los viejos tiempos" y como un regreso de la banda "sin los instrumentos". Esas ambiguas palabras han sido interpretadas como que el rodaje ya había tenido lugar, pero todas las informaciones recogidas previamente parecen indicar lo contrario: todavía queda para que veamos a este grupo de amigos rememorando sus tiempos de gloria.