El reportaje más surrealista de 'El Chiringuito': Edu Aguirre "entrevista" a un Bernabéu sin aficionados

'El Chiringuito de Jugones' volvió a la noche de MEGA el domingo 15 de junio para comentar la primera jornada de LaLiga tras el parón obligado por el coronavirus. Una tertulia que dejó, aparte del análisis futbolístico, un reportaje para el recuerdo. Edu Aguirre cumplió con su tradición y cogió su micrófono para visitar la puerta 55 de un Estadio Santiago Bernabéu que, esta vez, estaba completamente vacío.

Edu Aguirre, a las puertas del Santiago Bernabéu en 'El Chiringuito'

Al reportero no le importó que el Real Madrid-Eibar se jugase en el Alfredo Di Stéfano en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital. "Esta noche me ha pasado algo emocionante pero rarísimo, algo paranormal, no sé cómo explicarlo", avisaba antes de dar paso a un vídeo en el que "sueña" con las entrevistas post-partido y los saltos de los que habitualmente disfruta en compañía de los aficionados merengues más enfervorizados.

Momento cumbre de la filmografía mundial. pic.twitter.com/KRWAWpzj9o — Raül Calàbria (@rcalabria) June 15, 2020

La pieza acumula más de 275.000 visualizaciones solo en Twitter, donde se ha hecho viral bajo un título que, sin duda, le hace honor: "Momento cumbre de la filmografía mundial". Las reacciones de los aficionados tampoco se hicieron esperar en redes sociales, celebrando la ocurrencia del programa ante la ausencia de público en los estadios.

Me parece una verguenza que Joaquin Phoenix recibiera un Oscar por "Joker", y en cambio este hombre no estuviera ni entre los nominados, el mundo de la interpretacion en sus horas mas bajas. — Darko Mirkovic (@TheSevenSwords) June 15, 2020

No se cuanto le pagan pero es poco — Robert (@Robert_Pages) June 15, 2020

La historia que inspiro a spielgberg... — deleste (@deleste19) June 15, 2020

Concentrada y a puerta cerrada

LaLiga de fútbol sigue su curso después de tres meses de parón obligado a causa de la pandemia. Está previsto que la competición doméstica finalice el fin de 19 de julio, dejando hueco en el mes agosto para la disputa de la Champions League si las condiciones sanitarias en toda Europa lo permiten. El torneo continental fue suspendido el pasado mes de marzo en medio de la ronda de octavos de final.