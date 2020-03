Kike Mateu, de 'El Chiringuito', supera el coronavirus: "Hoy lo celebro yo, mañana tú, y pronto todos"

Muchos rostros conocidos, tanto del mundo de la política como de la televisión, han hecho público durante los últimos días que habían dado positivo en coronavirus. Uno de ellos fue Kike Mateu, uno de los colaboradores más reconocidos de 'El Chiringuito de Jugones', que se contagió el pasado miércoles 19 de febrero en Milán, donde se encontraba cubriendo el encuentro de la Liga de Campeones que enfrentaba al Valencia con el Atalanta.

Han sido muchos días y con sus malos momentos. No ha sido facil pero me habéis cuidado en el @GVAclinic como si fuerais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Pero siempre sale el sol. Es hora, entra lagrimas de emoción, de por fin decirte adiós. Hasta siempre. pic.twitter.com/UfUq07VGbt — Kike Mateu?????????????????????????????????????? (@kike_mateu) March 22, 2020

Tras 25 días padeciendo la enfermedad y aislado en el Hospital Clínic Universitari de Valencia, el periodista ha dado la buena noticia de su recuperación a través de Twitter con un mensaje muy original, haciendo una analogía con las narraciones de los partidos de fútbol: "Coronavirus. Día 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones".

Este negativo en las pruebas del COVID-19 llega tan solo tres días después de su primer negativo, que ya celebró con mucha alegría con sus seguidores en las redes sociales. Esta segunda vez, Mateu también ha mostrado su felicidad y ha aprovechado para lanzar un mensaje de ánimo a todos los que sufren la enfermedad: "Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto, todos".

El periodista también ha querido agradecer a los profesionales del Hospital Clínic Universitari de Valencia su labor: "Han sido muchos días y con sus malos momentos. No ha sido fácil pero me habéis cuidado como si fuerais mi familia. Nunca os lo podré agradecer lo suficiente". Mateu ha reconocido que ha abandona el centro médico "entre lágrimas de emoción" y ha recordado a sus seguidores que "siempre sale el sol".

Vuelve 'El Chiringito'

Desde la cuenta oficial de 'El Chiringuito de Jugones' han querido hacerse eco de la buena noticia y han mostrado su felicidad al conocer la recuperación de su compañero, que fue uno de los primeros afectados en la Comunidad Valenciana: "¡Y lo que nos alegramos por ti! ¡Enhorabuena, amigo!". Ahora que Mateu está recuperado surge la incógnita si se reincorporará a 'El Chiringuito' que, tras dos semanas de parón a causa de la pandemia, retoma sus emisiones a partir del lunes 23 de marzo con sus colaboradores trabajando desde casa.