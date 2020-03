Josep Pedrerol, indignado con la postura del fútbol ante el coronavirus: "Solo piensan en el dinero"

Varios programas de televisión cancelaron sus emisiones habituales tras decretarse el "estado de alarma" a causa de la crisis del coronavirus. Uno de ellos fue 'El Chiringuito de Jugones', que el lunes 23 de marzo volvió a MEGA tras una semana de parón. Eso sí, con todos sus tertulianos, incluido el presentador Josep Pedrerol, desde sus respectivos domicilios. Todos comentaron los aspectos relativos al fútbol que ha podido trastocar esta pandemia.

La versión desde casa de 'El chiringuito de jugones'

Pedrerol daba explicaciones al inicio del programa: "En 'El Chiringuito' somos una familia y sentimos que vosotros formáis parte de esto. Es el momento de hacernos compañía, de darnos un abrazo a través de la televisión". Algo que demostró un poco después al desahogarse completamente dando su opinión sobre la postura que está tomando las instituciones deportivas y algunos clubes de fútbol ante una situación de necesidad como la actual.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, retrasó la decisión de suspender los partidos hasta que Sanidad lo impidió, en vista de las pérdidas que podía acarrear al sector. El presentador ha criticado duramente esta postura de "cuidar el dinero de los clubes", y comentó con sus compañeros: "En este momento hablar del dinero no es bonito cuando hay autónomos que no saben si van a trabajar mañana, personas que se quedarán en el paro, empresas que no saben si podrán subsistir ... Hablar de dinero creo que no queda bien".

Defendiendo a la mayoría

Pedrerol no tiene duda sobre dónde debe recaer la ayuda en estos momentos y es para quien más lo necesite. "Si los jugadores tienen que ganar menos, que ganen menos. Si las televisiones que han comprado el fútbol tienen que perder dinero, que lo pierdan", decía muy seriamente. "¿Qué están aportando los clubes ante esta situación?, el fútbol tiene que estar a la altura y aportar algo más que los challenge del papel higiénico", cada vez su tono aumentaba más pero sus compañeros asentían con la cabeza en señal de apoyo. "¿Y en el fútbol qué se hace? Pensar solo en el dinero, es lamentable la imagen que está dando. ¡Que la que sufre es la gente!", sin duda Pedrerol ha puesto voz a las opiniones de muchas personas.