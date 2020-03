Siro López recuerda los "cabreos" con Pedrerol que provocaron su salida de 'El Chiringuito'

Durante años, Siro López y Josep Pedrerol compartieron tertulia deportiva en las madrugadas de Interconomía como colaborador y presentador de 'Punto pelota'. Sin embargo, sus continuos desencuentros -algunos muy recordados, con López abandonando el plató- terminaron con la ruptura total de esa relación profesional. En 2014, nada más mudarse el formato a Atresmedia como 'El Chiringuito de Jugones', el gallego abandonó el programa para fichar por Mediaset.

Pedrerol y Siro López, una historia de desencuentros

Ahora, Siro López ha querido recordar la razón de esos enfados, que terminaron desembocando en su adiós al programa. Lo hizo en 'Colgados del aro', el espacio sobre sobre baloncesto en Youtube que comparte con Antoni Daimiel, Juanma Iturriaga y el tuitero Pablo Lolaso. En la última entrega, Ibai Llanos conectó con ellos a través de videollamada y sacó a la luz un tema tan espinoso como atractivo. ¿Por qué abandonó Siro 'El Chiringuito'?

"¿Tú te acuerdas cuando te ibas del plató?", le preguntó el famoso comentarista de eSports. "Sí, y me iba en serio. La gente se creía que estaba pactado, pero las veces que me fui era porque me cabreaba con Pedrerol", recordó sin tapujos, aclarando que al día siguiente siempre recibía una llamada del presentador para pedirle perdón. "Yo no soy rencoroso, pero me iba en serio y no pensaba volver ni harto de vino, pero mi mujer me decía que volviera, que necesitábamos el dinero. Y yo: 'Que no, que me da igual, la dignidad está por encima de cualquier cosa", añadió.

Según explicó Siro, la inquina siguió "acumulándose" y, cierto día, Mediaset llamó a su puerta. "Me ofrecieron la tertulia y además volver al baloncesto y hacer el mundial. Yo había dicho un par de veces que no, porque ahí estábamos en Intereconomía que no nos pagaban y lo estábamos pasando muy mal. Me parecía abandonar el barco irme en ese momento", rememoró. La historia cambió cuando el formato pasó a Atresmedia. "Empecé a ver cosas raras de Pedrerol. Me prometió una cosa, se desdijo, me prometió otra y también se volvió a desdecir", confesó.

"En mi vida personal no discuto"

El periodista también se refirió al rol de "polemista" que se le atribuyó durante años por su actitud en 'Punto Pelota', discutiendo con el resto de los tertulianos para defender a capa y espada al Real Madrid. Algo que ha cambiado sustancialmente en estos últimos años. "Yo soy como soy aquí, yo no me enfado casi nunca. Siempre he dicho que solo discuto por dinero. En mi vida personal no discuto", reconoció el coruñés, seguro de que "esa no era mi imagen real. Yo de fútbol o política no discuto, pero si me pagan igual lo hago. Y es lo que hacía", zanjó en el espacio de Youtube, que se puede ver completo a continuación.