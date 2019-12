Una reportera de La 1 descubre en directo que le ha tocado el Gordo: "¡Mañana no voy a trabajar!"

Natalia Escudero, reportera de 'La mañana' de La 1, ha descubierto en directo que su décimo era uno de los premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad. La periodista se encontraba realizando una conexión en directo desde uno de los lugares donde se había repartido la suerte, un bar de San Vicente del Raspeig (Alicante) en el que se habían vendido 40 décimos del número premiado. Al conocer la noticia no ha tardado en celebrarlo con todos los asistentes y mostrar su inmensa felicidad.

Natalia Escudero celebró el premio mientras trabajaba para 'La mañana' de La 1

Escudero comenzó la conexión hablando de lo madrugador que ha sido este año el primer premio, que hizo su aparición a las 9:20. María Casado, presentadora en plató, le preguntaba entonces cuanto dinero le había tocado a ella, a lo que la reportera respondía: "He de aclarar que el Gordo no me ha tocado, pero sí un buen pellizco". Ha explicado que su creciente entusiasmo se debía a la alegría que notaba en los alicantinos premiados.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



Pero su emoción al hablar iba en aumento, hasta el punto de que María Casado exclamó: "Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta". La reportera ha acabado confesando el motivo de su euforia: "Oye, que yo tengo un décimo. Hago muchos sucesos y la última vez que vine aquí, compré uno. Pero no se lo digáis a nadie". Escudero ha terminado gritando a cámara: "¡Que mañana no voy! ¡Mañana no trabajo!".

El Gordo también cae en laSexta

En la provincia de Alicante, el Gordo no solo se ha vendido en San Vicente del Raspeig, sino que también se ha repartido en Alcoy, pueblo de uno de los redactores de laSexta, que se ha enterado que era uno de los premiados mientras trabajaba. Antonio Miró ha explicado que su tía lo ha contado por el grupo de WhatsApp de la familia y confiesa estar "muy emocionado y feliz", aunque también admite que no sabe qué hará con el dinero.

La alegría de Antonio Miró, redactor de laSexta

Emma García se "cuela" en la retransmisión

José Ribagorda ha conectado desde el plató de noticias de Telecinco con una de las reporteras presentes en el Teatro Real, lugar donde tenía lugar el sorteo, para saber cómo se estaban desarrollando los preparativos. En ese momento, uno de los asistentes al sorteo se ha posicionado frente a la cámara con un cartel en el que se podía leer: "El décimo de La Nueva Crónica de León lo comparto con Emma García". La pancarta iba acompañada con una foto de la presentadora de 'Viva la vida'. Telecinco ha cortado rápidamente la conexión en directo y ha emitido vídeos de sorteos de otros años.