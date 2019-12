La explicación al detalle más comentado de la Lotería de Navidad: ¿Qué metió en el bombo el operario?

El Sorteo Extraordinario de Navidad siempre deja grandes momentos, que son muy comentados en redes sociales, pero este 2019 también ha traído una polémica que ha revolucionado Twitter. Un usuario de dicha red social ha compartido un vídeo que se ha hecho viral en pocos minutos en el que se puede apreciar cómo el responsable de la introducción de las bolas en el bombo introducía algo de manera manual en él.

, provocando la indignación de los usuarios en redes sociales, que comenzaron a insinuar que se podría tratar de un fraude.o que exigían la repetición del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Tras el fatalismo inicial, han llegado las especulaciones sobre qué era lo que el operario tenía en la mano. Máximo Huerta, exministro de Cultura y presentador de 'A partir de hoy', ha afirmado que se trataba de arroz y que la tradición de introducirlo en el bombo se remonta a 1812, año del primer Sorteo Extraordinario de Navidad. Muchos usuarios le han dado la razón al periodista y la versión se ha modificado: apuntaban a que se lleva haciendo desde 1814 y que son doce granos de arroz.

Pero otros muchos no se terminaban de creer esta historia y se preguntaban cómo era posible que no se cayera el arroz en un bombo con aberturas o lo raro que les parecía que no hubiera una explicación en Wikipedia. Algunos usuarios han sacado su lado más negativo y han afirmado que nunca se sabría qué era lo que el operario portaba en la mano.

Misterio resuelto

Ante el revuelo causado, Loterías del Estado ha emitido un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter para despejar todo rastro de duda y legitimar la validez del sorteo. En el anuncio, se explica que, cuando una de las bolas rebota hacia el exterior, el operario encargado de introducir las bolas en el bombo, "debe proceder a su introducción manual en el mismo".