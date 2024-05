El polémico sketch de la televisión israelí sobre los representantes de Eurovisión 2024

Aunque el Festival de Eurovisión 2024 ya ha llegado a su fin, con la victoria de Nemo (Suiza) con el tema 'The code' el pasado sábado 11 de mayo, las polémicas de esta última edición parecen no terminar. Días después de la parodia que Países Bajos realizó sobre la organización del festival en su televisión, ha sido ahora cuando la televisión privada israelí, a través del canal Keshet 12, ha emitido un sketch que no ha pasado inadvertido.

En el vídeo compartido en sus redes sociales para promocionar el programa de sátira, uno de los más vistos del país, los actores que. Curiosamente, son cuatro de los países queen el certamen musical.

Esta publicación ha despertado numerosos comentarios en redes sociales que denuncian el trato de la televisión israelí a los representantes. De esta forma, el país, lejos de buscar una reconciliación, se mantiene en una postura que encaja con las denuncias que muchos periodistas realizaron sobre el acoso de su delegación durante los ensayos del festival.

