Por Joan Centelles Martínez |

La presunta censura de la UER por posicionarse en contra de Israel continúa incluso después de Eurovisión 2024. Nemo Mettler, Bambie Thug o Slimane fueron algunos de los representantes que se posicionaron en contra de la participación del país, arriesgando incluso su permanencia en el certamen. A estos se han sumado otros participantes de ediciones anteriores, que tampoco han dudado en tomar partido en el asunto.

La Zarra en su actuación de la final de Eurovisión 2023

, representante de Francia en el festival en 2023. En su canal de difusión de Instagram informaba a sus followers que, supuestamente,, canción con la que representó al país galo en la pasada edición del festival.

"Creo que no les gustó que revelara algunas de sus prácticas", comentaba sobre las razones, haciendo una posible referencia a todo lo que contó en un pódcast en marzo de 2024. Además, la artista emitía un comunicado a principios de 2024 solicitando que se prohibiera la participación de Israel debido a las "atrocidades" que cometen en Palestina. Un posicionamiento que, al parecer, no habría sentado muy bien a la organización del festival.

El videoclip también ha sido eliminado del canal de YouTube oficial de Eurovisión, aunque la actuación de la artista en la final sí que sigue disponible en la plataforma. "Bueno, el videoclip no nos importa", continuaba La Zarra en su mensaje. "La implacabilidad continúa. Es una pena, pero para los artistas, cuando sufrimos abusos mentales, físicos, abusos sexuales, amenazas a nuestras carreras, a nuestra persona, no tenemos recursos y, cuando hablamos, estamos bloqueados por la industria", decía sobre el precio que ha tenido que pagar por posicionarse. La artista terminaba insinuando demás prácticas con las que no estaría de acuerdo: "Imagínate si cuento todo (...) No creo que quepa en un post. Merece un libro, ¿no creéis?", concluía en su comunicado.

Blanca Paloma también se posiciona

La Zarra no ha sido la única participante de la anterior edición de Eurovisión en posicionarse. Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión 2023 también se ha pronunciado. Tras la segunda semifinal, la cantante compartía en Instagram un fragmento de las declaraciones del representante de Letonia y lo acompañaba con las siguientes palabras: "Todos los países del mundo merecen ser libres". Incluso antes de la Gran Final, la cantante de 'Eaea' declaraba a FormulaTV que ella "no habría ido a Eurovisión 2024".