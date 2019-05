TVE responde a las quejas de los espectadores por despellejar y eviscerar liebres en 'MasterChef'

Una de las pruebas más polémicas de esta séptima edición de 'MasterChef' se produjo en el sexto programa, cuando los concursantes tuvieron que preparar un plato donde la liebre fuese la protagonista. Al levantar las cajas misteriosas, los aspirantes encontraron en sus cocinas estos animales que tendrían que despellejar, eviscerar y cocinar para agradar a los jueces del programa.

Teresa, aspirante de 'MasterChef 7, despellejando la liebre

A varios de los concursantes nos les hizo mucha gracia tener que hacer toda esta parte previa al cocinado aunque lo dieron todo por ser los mejores en la prueba. Imaginando que habría espectadores a los que no les gustaría lo que estaban viendo, Pepe Rodríguez ya explicó en el plató que "hay que enseñar a la gente que cuando come un plato de liebre en su casa, hay que cazarla, hay que eviscerarla, hay que limpiarla... No vienen envasadas".

En el programa 'RTVE responde', Toñi Prieto ha querido responder la queja de una de las espectadoras dando esta justificación: "Pedimos disculpas a quienes haya sentido herida su sensibilidad ante estas imágenes; nada más lejos de nuestra intención. Es verdad que para formar a los futuros cocineros tienen que poner práctica muchísimas técnicas como puede ser depellejar un conejo o una liebre, o desplumar un pollo. Si no hacen esto, pueden tener una carencia a la hora de dedicarse a la cocina. En ningún momento ha existido maltrato animal porque el animal ya estaba muerto, pero en un futuro tendremos en cuenta estas apreciaciones", promete Prieto.

Ya hubo una queja similar

En 2018 ocurrió algo similar por lo que muchos espectadores mostraron su descontento. Fue cuando en una prueba de 'MasterChef Junior', los niños tuvieron que matar una a anguila ante las cámaras antes de cocinarlas. Criticaban que estas emitir este tipo de imágenes "hiere la sensibilidad de parte de la audiencia". En esta ocasión se pedía cuestionaban si solo apostaban por el espectáculo, ya que podría haberse llevado a cabo este cocinado partiendo con el animal muerto.