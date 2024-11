Miguel Ángel Revilla desvela cuánto cobró en 'Mask Singer 4' al explicar por qué aceptó el reto

Por Beatriz Prieto |

Hace más de dos semanas, Antena 3 emitió una de las galas de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que el programa recibió a una nueva máscara, Brócoli. No obstante, el recorrido de dicho concursante fue más bien breve puesto que, en la misma cita, quedó eliminado y descubrió a un acalorado Miguel Ángel Revilla quien, en su visita a 'laSexta Xplica!' este sábado 23 de noviembre, explicó el motivo por el que había aceptado participar en el concurso de Antena 3.

Miguel Ángel Revilla recuerda su paso por 'Mask Singer 4' en 'laSexta Xplica'

Tras repasar su intervención en el programa presentado por Arturo Valls José Yélamo quiso saber. "No, no me han engañado", aseguró el invitado, quien procedió a compartir su deseo de "aclarar una cosa, para que la gente lo sepa". "Hago esto, me tiro a una piscina helada y me tiro en paracaídas si es preciso, porque", desveló Revilla.

Como explicó el expresidente de Cantabria, gracias a dicha entidad gracias habían construido "un 'hospitalito' con cincuenta camas y una escuela para trescientos niños" en dicho país. "Yo, por ese dinero para una obra benéfica, no para mí, que no me he llevado ni un euro de nada, me tiro de cabeza a una piscina helada", recalcó el expresidente de Cantabria. De hecho, Revilla aseguró que "si alguien me paga 20.000 euros, vuelvo a hacer de Brócoli o de lo que haga falta".

"No cobro nada en televisión"

"Además, yo me río de mi mismo", declaró el cántabro, quien estuvo "entrenando una semana" para la actuación, en la que cantó la sesión de Quevedo y BZRP, muy lejos del repertorio familiar de Revilla: "la canción asturiana y cántabra y un poco la mexicana". "Tengo un aspecto, que no quiero presumir de él, pero yo hago mis cositas benéficas dentro de lo que cabe. Porque yo no cobro nada en las televisiones, pero algo ingresan a esas entidades. No lo cobro yo, lo cobra otra gente y eso a mí me llena", explicó el cántabro.