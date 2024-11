Por Beatriz Prieto |

*En elaboración

La quinta entrega de ' Mask Singer: adivina quién canta ' incluyó la visita de Pilar Rubio como investigadora invitada y arrancó con una primera ronda en la que Corazón descubrió su identidad al ser eliminada. A continuación, Tiburón, Piña y Mosca volvieron a subirse al escenario para

"Cuff it", de Beyoncé, fue la apuesta de Piña para el que resultó ser su último programa, a lo que sumó una breve interpretación de "Feel This Moment" en la ronda final de la noche contra sus dos compañeros. Con solo dos programas a sus espaldas, dado que fue una de las incorporaciones en plena temporada, Piña contaba con menos pistas que otros compañeros y su actitud indujo a los investigadores a pensar que se trataba de toda "una estrella"."Me siento muy identificada con los personajes de 'The Big Bang Theory'", lanzó Piña, mostrando una pizza tropical.

Glòria Serra se descubre bajo la máscara de Piña en 'Mask Singer 4'

Además, la concursante se declaró fan de los musicales, confesó sentirse como Meryl Streep en 'Mamma Mia' y se calificó como "muy friki", al mismo tiempo que se la veía en una escena con el capitán Spock, haciendo su clásico saludo vulcano. Junto a su voz y su desparpajo en el escenario, los investigadores ni se aproximaron a la inconfundible presentadora de 'Equipo de investigación': Javier Calvo apostó que era Clara Chía; Javier Ambrossi apuntó a Martina Klein; Ana Milán, a Leticia Dolera; Alaska se decantó por Gloria Estefan; mientras que Penélope Cruz fue la apuesta de Pilar Rubio.

"¡Me he quedado con vosotros!"

Serra celebró con mucho entusiasmo el haber desencajado por completo a los investigadores: "¡Me he quedado con vosotros! Muy malos, investigando fatal, eh". "Pero si eres una de las voces más inconfundibles de este país. ¿Pero cómo puede ser?", señaló Milán, totalmente anonadada, puesto que, en el anterior programa, habían apostado por "grandes cantantes, personas acostumbradas a pisar el escenario", como señaló Alaska. "¡Qué alguien nos despida!", exclamó incluso Milán, antes de que procedieran a preguntar por las pistas, entre las cuales se incluyó la figura de Arnold Schwarzenegger, a quien Serra entrevistó en los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona, cuando acudió "en representación del presidente de los Estados Unidos".

Asimismo, la periodista explicó que la referencia a un premio roto era por la Antena de Oro que se le cayó y se partió por la mitad, y recalcó su fascinación por los musicales desde que era niña. Ambrossi alabó entonces que "ha jugado muy bien" con su voz, "porque era prácticamente imposible reconocerla, no había Glòria Serra", tras lo cual la concursante confesó que, "cuando me llamaron dije que no" a participar en el programa por su inconfundible voz. "Pero luego, cuando me pasaron el repertorio, casi me muero: Beyoncé, Shakira, Christina Aguilera... Yo decía: 'Esto es una locura'", recordó Serra, quien reconoció ser "muy bailonga". "Creo que lo más importante de esto es que, teniendo una de las voces más reconocibles y características de este país, nos hayas engañado a todos. Has cantado increíble", alabó Milán, momento en el que Valls recordó que Serra fue protagonista de la primera promo de 'Mask Singer', a lo 'Equipo de investigación'.