Por Beatriz Prieto

La cuarta gala de 'Mask Singer 4', emitida el miércoles 13 de noviembre en Antena 3, arrancó con el desenmascaramiento de Hipopótamo gracias al delatador, e incluyó la incorporación de dos nuevas máscaras que completaron la lista de concursantes de la edición, Cobra y Troll. La segunda, sin embargo, tuvo un corto recorrido puesto que, para cerrar la gala, se convirtió en la octava expulsada y descubrió a una emocionada Bárbara Rey.

Bárbara Rey llora tras ser eliminada en 'Mask Singer 4'

en el programa, en una tanda que compartió con Churros y Helado, quienes fueron elegidos para continuar en el concurso. En su vídeo de pistas, Bárbara aseguró ser "una empollona", con notas "sobresalientes",, lo que sumado al look juvenil y su comportamiento, invitó a los investigadores a descartar que fuera precisamente una veterana.

"Nos tiene muy descolocados a todos", confesó Alaska, en nombre de los investigadores, tras la "genial" actuación de la concursante. La sensación no desapareció cuando, como añadido, el programa puso de pista el sonido de un teléfono. "Estaba un día tranquila en mi casa, cuando de repente recibí una llamada superfuerte. Si os cuento quién era y lo que me dijo, pensaréis que es trola", soltaba Bárbara, en lo que resultó ser una clara referencia a las ya conocidas llamadas con el rey emérito Juan Carlos I.

"Mi ilusión era hacer este programa"

No obstante, ninguno de los investigadores se acercó a la figura de Bárbara Rey: Alaska apuntó a la actriz Úrsula Corberó; Ana Milán, a la también actriz Clara Lago; Javier Calvo apostó por su amiga Topacio Fresh, mientras que Javier Ambrossi se acercó un poco más en edad, al apostar primero por Rossy de Palma antes de pasarse a Cecilia Roth. Por esa razón, la aparición de Bárbara dejó totalmente boquiabiertos a los cuatro: "He procurado hacer lo posible para que no se supiera que soy yo".

"Si digo la verdad, estoy muy triste", confesó la concursante, ya sin poder contener las lágrimas, al ver concluida tan pronto la experiencia. "Lo has hecho fenomenal. Y un problema que hay en este programa es que no es un talent en el que se valora lo artístico, sino también las pistas y las ganas que hay de descubrir", explicó Ambrossi, sobre su temprana expulsión, a pesar de haberlo "hecho brutal". Bárbara confesó entonces que "lo he sentido mucho, porque había hecho unas canciones muy bonitas y mi ilusión era hacer este programa", cuyas lágrimas animaron a los investigadores a acercarse para consolarla, al igual que pidieron su "repesca" en futuras ediciones.