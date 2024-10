'Rick y Morty' renueva hasta la duodécima temporada

'Rick y Morty' tiene el futuro más que asegurado. Tras convertirse en todo un fenómeno global con sus tres primeras temporadas, la ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland recibió un respaldo sin precedentes por parte de Adult Swim, que dio luz verde a 70 episodios. Con ese encargo, el éxito animado llegaría a su décima temporada, pero la cadena de pago no se ha quedado ahí y ha decidido sumar otras dos entregas a la cuenta total.

Durante el panel de 'Rick y Morty' de la Comic Con de Nueva York se ha confirmado que Adult Swim. De este modo, las aventuras de Rick Sánchez y su nieto se extenderán, al menos, hasta 2029, ya que la serie todavía está a medio camino de aquel bloque de 70 episodios aprobado en 2018., que se producirá en algún momento de 2025.

En el mismo evento en el que se ha anunciado la renovación se ha compartido un primer avance de esa octava entrega, el cual permite ver una versión preliminar de una de las misiones de los protagonistas, que una vez más serán doblados en inglés por Ian Cardoni y Harry Belden. Los dos actores de voz se incorporaron al proyecto para reemplazar a Roiland en la séptima temporada después de que el cocreador fuera despedido al serle imputados cargos de violencia doméstica.

First look at Rick and Morty Season 8 #rickandmorty pic.twitter.com/ndRiWKjHDf