Lucía vuelve a 'Got Talent España' para saldar su deuda con Paz Padilla: "Me ha dado igual el idioma"

Muchos concursantes de 'Got Talent España' destacan por su perseverancia y sus ganas de luchar sin rendirse. Que les hayan dicho una vez que no o que no hayan llegado a las últimas fases del programa no les impide volver a intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo. Y este ha sido el caso de Lucía, que ya se presentó en la cuarta edición y ha decidido regresar al plató del talent show de Fremantle Media con un objetivo claro: convertirse en ganadora.

Lucía de nuevo en 'Got Talent España'

Pero ese no era su único cometido. La chica, de 23 años de edad, ha comentado que su vuelta era principalmente para saldar una deuda que tenía con Paz Padilla. Ha explicado que, aunque todos le dieran un sí, la humorista argumentó que echaba de menos la música e español y que, como cantaba en inglés, no merecía ganar la versión española del formato. Después de presentarse, se ha arrancado a cantar y ha dejado con la boca abierta a todos los presentes.

Padilla le ha pedido perdón. "Hoy me ha dado igual el idioma en el que cantaras, me ha llegado mucho", ha confesado. Risto le ha agradecido que, después de todo, volviera a cantar en inglés y ella ha asegurado que no sería ella si no lo hiciera. Finalmente ha terminado con cuatro síes, con la petición fallida hacia Risto de apretar el botón dorado y con la opción de volver a subirse al escenario en semifinales.

Un Pase de Oro en el tintero

A día de hoy, 11 de noviembre, ya hemos sido testigo de cómo ocho participantes terminaban su actuación y viajaban directamente a la semifinal. Primero fue el conjunto del jurado, después el conjunto con el presentador, y más tarde el del conductor del formato y el de tres de los jueces, excepto Risto Mejide. El catalán se está haciendo de rogar, y es que todavía no ha llegado una persona o un grupo que le convenza tanto como para apretar el botón dorado. ¿Se decidirá en la novena gala o nos mantendrá en vilo unas cuantas más?