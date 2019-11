Edurne y Risto se enzarzan en una pelea en 'Got Talent España': "No te entiendo"

La tensión es un elemento imprescindible en cada gala de 'Got Talent España'. La quinta edición ha sido un poco más light en cuanto a peleas entre miembros del jurado, aunque ha contado con algunas polémicas con jueces y concursantes que nos ha tenido con los ojos bien abiertos durante las galas. Desde que el programa arrancó con su primera temporada en Telecinco hay una cosa que tenemos clara: Risto Mejide es el que más momentos tensos ha regalado al talent show de Fremantle Media.

Risto y Edurne en 'Got Talent España'

La novena gala ha vivido uno de los peores momentos de todo lo que lleva la edición en antena. Después de una de las actuaciones de la noche, Risto y Edurne se han enzarzado en una pelea que podríamos considerar la más fuerte que en tenido en televisión. Recordemos que ambos siempre están unidos -como si de un matrimonio televisivo se tratara-, son los que mejor se entienden y que las decisiones en pareja las toman juntos. Pues parece que esta relación no pasa por su mejor momento tras la disputa.

Cuando uno de los grupos de baile de la noche ha terminado de actuar, Risto ha dado uno de sus famosos noes. Edurne ha confesado que no entendía para nada la reacción de su compañero porque "hay talento, es innegable". A esto, Mejide le ha reprochado que han pasado conjuntos similares por todas las ediciones del formato y que lo han visto "quinientas veces". Los dos han seguido en sus trece y no han querido ponerse de acuerdo, terminando cada uno argumentando sus motivos y a su bola. Delante de cámaras pero detrás de todo el mundo, Risto ha hablado: "Discutimos más que un matrimonio, y eso a veces es muy cansino". Ella ha dicho que confiaba en Risto porque le aseguró que había cambiado este año y en la recta final se ha mostrado como siempre.

Pero esto no ha sido todo. Antes de poner fin a la novena gala, ha surgido otra discusión entre los dos. Cuando Sandra, una joven cantante, ha terminado de actuar, Risto le ha preguntado que qué había sido eso. "¿Estamos en una academia?", ha preguntado refiriéndose a las valoraciones de sus compañeros, que estaban aplaudiendo el talento de la chica. Edurne, completamente indignada, le ha dicho lo siguiente: "¿Tú nunca has dado un consejo a un concursante?", a lo que Mejide ha confesado sentirse confundido e indignado y ha decidido darle un no sin más explicaciones. "Guau, vaya valoración", ha gritado Edurne para después echarle en cara que no puede ser tan escueto y dejar así a la participante.

Una señora vacila a Risto

En la octava gala fuimos testigos de un momento divertido que tuvo también a Risto como protagonista. Moraima saltó al escenario y empezó a vacilar a Risto pidiéndole que se quitara las gafas de sol que ya se han convertido en su seña de identidad y que vocalizara, que no entendía lo que quería decirle. Después de responderle que sus ojos solo los ve su esposa y de recibir un "egoísta" por parte de la señora, Mejide confesó haberse convertido en su fan.