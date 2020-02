Risto Mejide termina en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente

Lo que parecía que iba a ser un fin de semana perfecto para Risto Mejide y Laura Escanes no ha acabado precisamente bien. El matrimonio decidió pasar el fin de semana junto a su hija Roma en la nieve, cuando el publicista ha sufrió un aparatoso accidente que le hizo terminar en el hospital y con una pierna escayolada. Ha sido el propio publicista el que a través de sus historias de Instagram ha relatado a sus seguidores todos los detalles del altercado.

Risto Mejide

El presentador de 'Todo es mentira' ha debido de sufrir el desafortunado incidente de la manera más absurda y es que todo apunta a que haya sido por algún tropiezo mientras estaba realizando algún tipo de actividad deportiva, tal y como el presentador da a entender en su perfil de Instagram con una fotografía en la que se le ve con un pie escayolado: "Viva el deporte. Viva el padel". Su mujer, Laura, muy activa por redes, también ha mantenido muy informados a los fans del Risto a través de sus stories de Instagram: "Ya tengo un marido en silla de ruedas. Eso te pasa por estar con un viejo...", escribió junto a su publicación.

Debido al revuelo que se ha montado y la preocupación que han mostrado los familiares de Risto Mejide, este decidió restarle importancia al asunto y publicó el siguiente mensaje en la red social: "Mi bastón y yo valoramos muy seriamente pasarnos a la petanca. #TenemosUnaEdad". No obstante, el miembro del jurado de 'Got Talent España' no ha podido ocultar su preocupación y se siente afortunado de que al final todo haya quedado en susto y no le haya pasado nada realmente grave.

Laura Escanes, el gran apoyo de Risto

Por su parte, Escanes se encargó de dar el último parte sobre la situación en la que se encontraba Risto nada más llegar a casa. "Ya estamos en casita, mañana tenemos que ir de médicos para descartar que no sea nada grave, ahora reposo... Está bajo de ánimos, es una putada...", relató Laura nuevamente por las historias de Instagram. La influencer solo tenía palabras de agradecimiento para todos aquellos que se habían estado preocupando a lo largo de día por la salud de su marido: "Ojalá no sea nada grave, gracias por vuestros mensajes", declaró complacida por la red.