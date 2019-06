Risto Mejide atiza a Otegi tras su entrevista en TVE: "Mientras no pida perdón, seguirá siendo un terrorista"

TVE cumplió con lo prometido. Marc Sala recibió a Arnaldo Otegi en el Canal 24 horas como parte de la ronda de entrevistas que la cadena pública está llevando a cabo con los líderes de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Con la distinción de que esta entrevista se ha producido rodeada de polémica y con quejas de formaciones como el PP y Ciudadanos, algo que no ha escapado a los principales rostros televisivos.

Querida Beatriz, NADIE tiene DERECHO a MATAR a otro ser humano, y NO, NO EXISTE ninguna MUERTE NECESARIA. Lo único inmenso de un terrorista que no pide PERDÓN es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias. https://t.co/LTVXDz0v4y — Risto Mejide (@ristomejide) 27 de junio de 2019

Risto Mejide se ha pronunciado de manera contundente al respecto en redes sociales. El presentador ha respondido a un tuit de Beatriz Talegón, tertuliana esporádica de 'Todo es mentira', que aplaudía la intervención del líder de EH Bildu en Televisión Española. Talegón calificó a Otegi como "un hombre de paz y demócrata".

Risto, totalmente en desacuerdo con las palabras de la abogada y periodista, opinó que "nadie tiene derecho a matar a otro ser humano". Y añadió: "No existe ninguna muerte necesaria. Lo único inmenso de un terrorista que no pide perdón es su inmoralidad. Y mientras no lo haga, seguirá siendo un terrorista. Ni hombre de paz ni hostias", zanjó Mejide.

¿Entrevista pendiente?

Por si fuera poco, Beatriz Talegón sacó a relucir una presunta solicitud de entrevista a Otegi por parte del propio Risto Mejide. "Me gustaría saber si retomarás la entrevista pendiente que le pediste a Arnaldo Otegi y que él te rechazó", se preguntó la periodista en redes sociales, a lo que Risto no ofreció respuesta.