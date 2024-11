Risto Mejide se planta contra un directivo de Mediaset España al ver cuestionada la honestidad de 'Demos'

Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 20 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Demos. El gran sondeo', con Risto Mejide al frente. No obstante, lejos de arrancar con la tónica habitual, el programa sorprendía al iniciar su emisión con una imagen sobria de su presentador, sobre un fondo negro y con expresión muy seria, antes de proceder a lanzar un inesperado discurso con el que atizó a uno de los directivos de Mediaset España, sin revelar su identidad.

Risto Mejide rompe el guion de 'Demos'

"Veréis, tras la emisión de 'Demos' el pasado miércoles,", apuntó el catalán. Como desveló Mejide, "tras la emisión de ese programa, cierto directivo de esta casa puso en duda, repito, puso en duda, la esencia misma de este formato". ", la recordareis los que veis el programa, '¿Cuánta gente se creía los datos oficiales de fallecidos tras la DANA de valencia?',", prosiguió el presentador.

"Según él, mentimos. Según él, empujamos a esa persona que salía de la grada a preguntar eso", apuntó el catalán. "Yo, sinceramente, ahí me han tocado la fibra, porque yo hay una cosa con la que no negocio, hay una cosa que queda absolutamente intacta, sea el contrato que sea, que es mi honestidad. Con eso no juego y no permito que se juegue", subrayó Mejide, contundente.

"Tengo un mensaje para ese directivo"

Fue entonces cuando el presentador desveló que, "tras esa reunión con ese directivo, la cadena, es decir, esta casa a la que yo debo 18 años de mi vida, maravillosos, siempre siendo honesto con vosotros, decidió pautar una serie de preguntas y, sobre todo, un orden de los temas", mientras mostraba el guion de la emisión que estaba por comenzar. "Yo tengo un mensaje para ese directivo y es muy sencillo", remató Mejide, rompiendo dicho guion como punto final y despertando con ello la ovación del público.

El origen de todo

La inesperada intervención del catalán se producía una semana después de que su programa abordara si la gente creía o no las cifras oficiales de muertos por la DANA que arrasó el levante español el pasado 29 de octubre. "¿Pero quién se cree que hay 200 muertos? ¡Que levante la mano!", soltaba una de las participantes. Esto animó al equipo de 'Demos' a plantear dicha cuestión de forma oficial, recibiendo una clara respuesta mayoritaria: el 86% de los participantes desconfiaba en los datos oficiales.