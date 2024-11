Por Alejandro Burrueco Marín |

En la décima edición de 'Got Talent España', Risto Mejide acabó por malgastar su pase de oro, que ya confirmó que eligió por "fastidiar" a sus compañeros. Con la llegada de las semifinales, en las que actuarán los galardonados con este premio, el crítico ha comunicado que le gustaría revocar su pase.

Tamara Falcó y Risto Mejide se abrazan en 'Got Talent España'

: "Os la vais a comer en semifinales". Sin embargo, una vez ha llegado la primera semifinal, se ha arrepentido: "". Por su parte, Tamara Falcó le preguntó si era posible ante las dudas de su compañero: "". "Mi pase de oro tenía una intención, siempre mala", volvía a incidir en sus palabras, que ya confirmó en el momento de la sexta tanda de audiciones.

Falcó, que recordaba a Kimberly perfectamente, tenía clara cuál era esa intención: "Rencor hacia a mí". El publicista concretó que quería "incomodar", lo que asustó a Santi Millán: "Destacando esto, ¿querrías decir que todas las demás no han sido con esa intención?". "También, pero en este caso creo que sería muy injusto que mi pase de oro fuese una actuación que he utilizado para incomodar a Tamara Falcó", respondió Mejide.

Tamara Falcó aplaude la rectificación

"Creo que esa no debe ser mi función, así que pongo en manos de la dirección del programa mi pase de oro. Me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca", afirmó el catalán. Su gesto animó a Falcó a fundirse con él en un abrazo: "Dijimos en audiciones que quien tiene boca se equivoca y yo hay veces que me he equivocado contigo".

Risto Mejide ya adelantó a través de un comunicado por redes sociales que quería impugnar ese pase de oro: "Por mucho que quisiera fastidiar a mis compañeros, eso no justifica mi decisión. Lo reconozco, fue un error". "He quedado con la dirección del programa para tener una charla esta semana. Os informaremos en el próximo programa", aseguró en su disculpa, aunque finalmente las explicaciones han tardado poco más de un mes en llegar.