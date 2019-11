Risto Mejide veta a Javier Negre en 'Todo es mentira' tras inventarse una entrevista: "No eres bienvenido"

Todo era mentira. Y no hablamos del título del programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, sino de la falsa entrevista por la que Javier Negre y El Mundo han sido condenados. Según apunta la sentencia publicada por el mismo diario, el periodista, habitual colaborador de 'Todo es mentira', se inventó un encuentro con la primera víctima y expareja de Sergio Morate, el asesino de Cuenca.

Javier Negre y Risto Mejide

Según la sentencia, la entrevista nunca se llevó a cabo. Negre, por su propia cuenta y riesgo, aseguró que Marina era la primera víctima del acusado, difundiendo datos íntimos y fotografías de la misma -sacadas de Facebook- sin ningún tipo de permiso. Risto ha salido al paso vetando directamente al periodista y criticando su actitud ante el programa.

Risto ha explicado que el pasado 5 de noviembre Negre decidió dejar de colaborar "de manera unilateral y sin explicación" con 'Todo es mentira'. "Nosotros no entendimos su decisión porque él ha seguido colaborando con medios y programas, incluso de esta casa", ha apuntado el presentador.

"Nosotros defendemos que todo el mundo puede equivocarse, lo que no vamos a respetar ni a permitir es que alguien no sé si se invente o publique una entrevista que no fue concedida... esperaré a leer la sentencia", ha dejado claro Mejide, antes de confirmar el veto al periodista: "No voy a respetar ni permitir la falta de lealtad de esta persona, que durante seis días no nos haya dicho nada ni haya dado ninguna explicación. Sinceramente, Javier Negre, lamento mucho decirlo, ya no eres bienvenido en 'Todo es mentira'".

Risto ha explicado que le dieron todas las opciones: unas declaraciones grabadas, un whatsapp que pudieran publicar en directo... Pero nada dio resultado. "Hemos querido que entrase en este programa y tampoco lo ha hecho", ha confirmado el conductor del espacio de Cuatro.

Tabú en 'El programa de Ana Rosa'

A pesar de no responder las llamadas de Risto y el equipo de 'Todo es mentira', Javier Negre sí estuvo presente en 'El programa de Ana Rosa' esta misma semana. "Pero nadie le ha preguntado por el tema", ha destacado Marta Flich. "Nosotros no somos quién para decirle a nadie lo que tiene que preguntar y lo que no, pero a mí me sorprende mucho", ha zanjado Risto Mejide.