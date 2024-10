El presentador David Rodríguez regresa a la televisión en 'Got Talent' como el Mago Murphy

Por Alejandro Burrueco Marín |

La magia de la televisión ha hecho su efecto en 'Got Talent España', no solo por el número de magia del Mago Murphy, sino por su regreso a la pequeña pantalla. Bajo el pseudónimo del mago se esconde David Rodríguez, un antiguo presentador y colaborador que llevaba más de 20 años alejado de las cámaras. "Este es mi regreso a la televisión, pero de una manera distinta, me enfrento de nuevo al público", explicó Rodríguez al llegar al escenario.

David Rodríguez en 'Shalakabula'

El Mago Murphy no rehuyó de su pasado en su vuelta a la televisión en Telecinco, aunque no dio detalles de los espacios en los que participó.durante los 2000. Eso sí, en todos ellos ya desarrollaba la labor que mantiene a día de hoy como mago. "", explicó en el programa.

En 'Got Talent', el Mago Murphy ha mezclado la magia con el humor, fichando a Risto Mejide como ayudante: "Yo empatizo mucho con tu caso y eso me hace empatizar con tu número. La tele es una industria muy desagradecida en algunos casos y lo que quiero es quedarme con tu valor de volver a un medio en el que estuviste 10 años y al que has regresado hoy aquí". Sin embargo, ha sido justo su compañero, Mejide, quien le ha dado un "no": "Lo malo del mentalismo es que si no está muy bien ejecutado se cae por su propio peso".

Tres síes para el Mago Murphy

Todo lo contrario sucedía con Paula Echevarría, a quien Rodríguez sí logró conquistar: "Has ido in crescendo, me ha gustado mucho tu número". En cuanto a Tamara Falcó, la celebrity también discrepó con la opinión de Mejide para darle otro "sí": "No soy experta en mentalistas, a mí me ha gustado". Florentino Fernández también disfrutó con la actuación, por lo que el Mago Murphy consiguió salir bien parado y con posibilidades de llegar a la semifinal.