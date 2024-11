Un rostro de Telecinco se cuela en 'Got Talent' como concursante: "¿Por qué me suenas?"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El escenario de 'Got Talent España' está abierto para todo aquel que quiera mostrar su talento, incluso para quienes ya formen parte de la familia de Mediaset España. El pasado sábado 2 de noviembre el talent show recibió a Rocío de Porres, más conocida como Rolita, a quien ya pudimos ver en Telecinco como unas de las camareras de 'First Dates Hotel', la versión veraniega de 'First Dates'.

", le preguntó Risto Mejide durante su presentación. "No, es mi primera vez y estoy muy contenta. Puede ser porque resulta que ahora somos compis...", contestó la televisiva aclarando las dudas del jurado, que rápidamente la asociaron con el programa. "", señaló Paula Echevarría , que mantiene una amistad con Isabel Navarro, directora de casting del programa de citas y mujer de Poty

Después, Rolita pasó a mostrar su talento cantando una canción propia: 'Te quiero dar'. Al acabar se disculpó afirmando que podría haberlo hecho mejor, aunque Echevarría no le dio importancia: "No te disculpes de nada, no es nada fácil. Hay que valoraros mucho y yo os valoro muchísimo". "Sí que estás nerviosa porque no callas. Rolita, la canción es una maravilla", apuntó Mejide con un toque de humor.

"Rolita, hay algo que traes al escenario, hay algo especial", fue la valoración de Tamara Falcó. Por su parte, Florentino Fernández también tuvo buenas palabras para la cantante: "Vaya pedazo de artista que ha venido esta noche a 'Got Talent', se te ha visto nada más entrar". Finalmente, la artista, que ya había pasado antes por 'La Voz' en Antena 3, se llevó 4 síes del jurado gracias a su voz y su energía.