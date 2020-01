Pedro Sánchez no profundiza sobre el desbloqueo de RTVE y centra su discurso en la digitalización

Pedro Sánchez concedía este lunes 20 de enero su primera entrevista en RTVE como presidente del Gobierno, ya sin estar en funciones. Lo hacía en 'Telediario 2' bajo las preguntas de Ana Blanco y Carlos Franganillo y con una agenda mediática que se centraba principalmente en la cuestión catalana, asunto sobre el que giró la mayor parte de la charla; las primeras polémicas de su mandato y el futuro de sus promesas electorales, como la subida del salario mínimo interprofesional.

Cataluña ha sido la protagonista del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Elderivaron en unas jornadas muy complicadas para la comunidad autónoma en particular y para el gobierno de España en general, que veía como la violencia se desataba sin remedio y como: los que consideraban excesiva la pena de prisión para los políticos y los que defendían que dura lex sed lex.

Pedro Sánchez junto a Carlos Franganillo y Ana Blanco

Ahora, Sánchez condecía su entrevista televisiva después de que uno de esos condenados, Oriol Junqueras, presidente de ERC, lo hiciera por escrito para El País. La opinión del presidente del Gobierno sobre sus palabras era de especial relevancia, ya que la abstención de su partido ha sido una de las piezas principales para permitir la investidura del socialista. Por eso, Blanco y Franganillo se preguntaban sobre qué condiciones de pacto se ha producido finalmente ese acuerdo, si habrá impunidad o una reforma del Código Penal sobre el delito de Sedición.

"Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando", respondía Sanchez sobre anular las condenas de los políticos presos. Según él, cuando se refiere a desjudizializar el conflicto catalán, lo que quiere es "devolver a la política un conflicto que es político", aunque sí que se baraja ir "paso a paso" para introducir una reforma del código penal: "No corresponde con la época que ha tocado vivir a esta España. No tenemos delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos", explicaba. No obstante, Sánchez niega que en el acuerdo entre las partes se incluya la autodeterminación.

Las primeras polémicas

Si Cataluña ha sido la protagonista de su anterior gobierno, Dolores Delgado lo ha sido en los breves momentos de este. La designada como Fiscal General del Estado ostentaba en el anterior ejecutivo el puesto de Ministra de Justicia, algo que ha levantado la crítica de la oposición, que considera que incumple con la división de poderes. "Lo que hay que ver es el curriculum de la señora Delgado. Es impecable. Es una persona que goza de la confianza del gobierno de España", defendía el presidente, que mantiene su confianza en la "absoluta independencia" de la fiscal. Mientras, Blanco recordaba las críticas del PSOE al caso similar de José Manuel Maza, que ostentó el mismo puesto desde 2016 a 2018 y al que se acusó de favorecer al PP. Sánchez, por su parte, no entró en ese asunto y simplemente zanjó su respuesta con: "Este debate es bastante artificial".

Pedro Sánchez, en 'Telediario 2'

Lo que también le parece un debate artificial es todo lo que se ha generado respecto al Pin Parental, la propuesta de VOX en Murcia para que los directores de los centros escolares se vean en la obligación de informar a los padres y madres sobre cualquier charla que verse sobre identidad de género, feminismo o LGTBI. "Esto es un problema inventado por la ultraderecha", razonaba el socialista, que lanzaba un aviso para el PP: "La ultraderecha plantea conflictos y rupturas de consensos como es el educativo y arrastra a la derecha a posiciones radicales".

Mientras, sobre puntos clave de su programa electoral, como la subida del salario mínimo interprofesional, Sánchez se mostraba confiado en su cumplimiento, pero cauteloso: "Hay que dejar a los empresarios y sindicatos que fijen la pauta", anunciaba. Todo ello, además, bajo la esperanza de poder aprobar los Presupuestos Generales del Estados antes del fin del verano, algo de lo que dependen de ERC, lo que lleva de vuelta a la cuestión catalana. Y así con todo.

El futuro de RTVE

Los periodistas no pudieron dar por concluida la entrevista sin barrer para casa y preguntar por el futuro de Televisión Española. El proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE lleva paralizado un año y desde la Corporación claman que se ponga fin a esta provisionalidad. El presidente del Gobierno ha anunciado que tienen la intención de hablar con todos los grupos para desbloquear el nombramiento de los miembros, cuya lista estaba encabezada por la recién fallecida Alicia Gómez Montano, directora de 'Informe semanal' entre 2004 y 2012. Más allá del lamentar la muerte de la profesional, no ha entrado en más materia sobre la cuestión.

En su lugar, el socialista ha centrado su discurso sobre RTVE en buscar nuevas fórmulas para introducir a la pública en el mundo de la digitalización, uno de los principales retos de esta y que era el objetivo principal, por ejemplo, de Almudena Ariza como directora de los informativos de la cadena, aunque finalmente renunciara al puesto por no tener un "respaldo mayoritario" en el referéndum para legitimar su nombramiento. Con la cuenta atrás hacia los 100 días de gobierno, todo está aún por ver.