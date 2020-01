Can Yaman cambia de look y las redes le comparan con Pedro Sánchez

Uno de los aspectos más característicos de Can Yaman era su larga melena y su frondosa barba. Sin embargo, ambas cosas desaparecían, ya que el actor tiene que cumplir con el servicio militar, algo obligatorio en su país, Turquía. El cambio de look ha dejado perplejos a sus fans, que no se imaginaban cómo sería el intérprete sin barba, pero más sorprendidos ha dejado a las redes, en las que le ha salido un parecido razonable con Pedro Sánchez.

Can Yaman y Pedro Sánchez

Y es que han sido muchos los usuarios de Twitter los que han afirmado que, al ver la foto de Can Yaman afeitado, han pensado directamente que era Pedro Sánchez. Otros han bromeado con que no lo vendría mal un cambio de look al presidente del Gobierno, para así parecerse al galán de telenovela, que ha conseguido que hombres y mujeres de todo el mundo suspiren por él.

¿Adiós para siempre a la melena?

El actor se hizo conocido internacionalmente gracias a la telenovela 'Erkenci Kus', para la cual confesó que tuvo que cambiar de look. Por lo visto, esa melena larga y la barba, así como aumentar su musculatura, fueron fruto de su papel como el fotógrafo Can Divit, por lo que no sabremos si volverá a lucirla en algún momento.

De hecho, en 'Dolunay', la telenovela justo anterior a 'Erkenci Kus' (aunque en España se vio después), el actor lucía el pelo corto y la típica barca de tres días, el mismo aspecto con el que le veremos en las dos series que ha dejado grabadas antes de su servicio militar: 'We all fall in love (Hangimiz Sevmedik)' e 'Inadina Ask'.

Con el cambio de imagen de Can Yaman parece el doble de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/xwVdLApFVB — SPAMYDAD ???? (@garcia_angelit) January 8, 2020

???? Ojo q #PedroSánchez es el Presidente de España desde hoy 7-1-2020 y es q en esta foto #CanYaman y él son ???? ..... Son iguales!!!

???????????????????????????? https://t.co/XVvUYqvcMx — ????M4ribel????????#RespectForCan (@sil4bel) January 8, 2020

Can yaman as Pedro Sanchez in the film: "La 3ª República española" pic.twitter.com/JKQjPACfkM — VOYvoy (@boy_rejected) January 8, 2020

Can Yaman es el hijo perdido de Pedro Sánchez pic.twitter.com/hfSHtSRUXE — Abbendys (@Abbendys) January 8, 2020

¿Soy la única que le ve un parecido a Pedro Sánchez? Es que antes de saber que es Can Yaman de verdad que pensé que era Sánchez de más joven o algo ???????????? pic.twitter.com/pqbr0OAQxy — Amaia??ReyMir????????????????????????? (@CamiLaliEmiLove) January 8, 2020