'Road Trip' renueva por una segunda temporada con Nuria Roca y Soy una Pringada, que recorrerán ahora España

La pareja de conductoras formada por Nuria Roca y Soy Una Pringada al frente de 'Road Trip' volverá a unirse para una segunda temporada en TNT España. Según los planes establecidos, el rodaje tendría lugar en algún momento de lo que queda de 2020, previsiblemente ya en otoño, y se estrenaría a lo largo del año 2021.

Nuria Roca y Soy una Pringada en 'Road Trip 2'

Si en la primera temporada vimos el inicio de una curiosa amistad formada entre ambas mientras viajaban de Miami a Nueva York, en esta veremos que la relación está más asentada y, aunque volverán a la carretera, lo harán por España. Eso sí, el formato mantendrá su esencia, pues Roca y Quesada compartirán sus diferentes miradas a una realidad que, a pesar de resultar más cercana para ellas, no les dejará de sorprender.

La ilusión de las protagonistas

Nuria Roca ha recordado el inicio de su andadura en este formato y ha comentado lo que espera de esta segunda temporada junto a su compañera de viaje: "En la primera temporada Esty y yo no nos conocíamos, pero desde el principio su universo tan original me llamó mucho la atención. Poco a poco, a pesar de nuestras diferencias de estilo y personalidad, nos hicimos muy amigas. Ahora habrá que ver cómo evoluciona nuestra relación porque, como ya vimos, cuando pasas tantas horas juntas siempre hay momentos tensos. En cualquier caso, me apetece muchísimo volver a la carretera con ella, porque hay una cosa que es segura: cuando viajas con Esty, no hay ni un solo segundo de aburrimiento".

Esty Quesada, por su parte, añade: "Yo flipé con el viaje a Estados Unidos. Fue un sueño cumplido. Cuando nos propusieron volver a viajar, pero esta vez por España, me costó poco ver las posibilidades del país. La España negra tiene mucho que ofrecer. Además, Nuria es muy guay y con ella me iría a cualquier parte. O casi. Me ilusiona no saber a dónde iremos. En 'Road Trip' cada destino es una sorpresa y me gusta la idea de aparecer en cualquier parte. Confío mucho en el equipo".

Las sensaciones de los directivos

"Con 'Road Trip' todo han sido todo satisfacciones", comenta José Skaf, responsable de producción propia de TNT, y explica: "Y esto ha servido para reafirmarnos en nuestra apuesta por ideas y formatos arriesgados. Una línea en la que vamos a ahondar en otros proyectos en los que estamos trabajando. Desde TNT queremos agradecer a Esty y Nuria la generosidad que supone volver a embarcarse en una aventura tan incierta como esta, en la que ninguna de las dos sabe muy bien qué es lo que puede pasar y en la que habrá muchísimas sorpresas. Además, un proyecto como este sería imposible sin el gran talento e ilusión del equipo de Buendía Studios".

Para Daniel González, director general de las marcas de televisión de WarnerMedia en España, la renovación de 'Road Trip' supone un paso más en la estrategia de TNT: "La continuidad de series como 'Vota Juan', con 'Vamos Juan', y ahora 'Road Trip', con esta segunda temporada, consolida el éxito de nuestra estrategia de combinar grandes series internacionales con producciones locales que están teniendo un gran impacto entre nuestros espectadores".

Ignacio Corrales, director general de Buendía Estudios, también celebra la renovación de 'Road Trip': "En un sector tan competitivo como el audiovisual y en el que conviven tantos y tan buenos productos, lograr la renovación de 'Road Trip' es una gran noticia, muy importante para nosotros, y refleja el buen trabajo que ha realizado el equipo en colaboración con TNT. Estamos muy satisfechos de seguir desarrollando y produciendo con el equipo de WarnerMedia y de ser compañeros de viaje de TNT en este proyecto. Tenemos muchas ganas de volver a vivir aventuras tan divertidas con Nuria Roca y Esty Quesada como las que ya se vieron en la primera temporada y que los espectadores sigan disfrutando con este programa".