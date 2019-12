TNT estrena 'Road Trip', factual con Esty Quesada y Nuria Roca, el 26 de enero

TNT lo tiene todo listo para lanzar la que sin duda será una de sus grandes producción propias para el próximo año 2020: 'Road Trip'. Esta nueva serie factual original producida por Atresmedia Studios y Warner Media llegará el 26 de enero a la parrilla de la exitosa cadena temática y está protagonizada por Esty Quesada ('Soy una pringada') y Nuria Roca. Ambas emprenderán un viaje por Estados Unidos que posiblemente les cambie la vida y en el que descubriremos facetas de ambas totalmente desconocidas hasta ahora. En definitiva, dos mujeres muy diferentes entre ellas que deberán entenderse y que se conocerán más que nunca a lo largo de cinco episodios que se lanzarán semanalmente.

Esty Quesada y Nuria Roca en 'Road Trip'

Así arranca 'Road Trip'

'Road Trip' se grabó el pasado mes de octubre en Estados Unidos y arrancará con el viaje de Esty Quesada a Nueva York. Quiere cumplir uno de sus grandes sueños pero lo que no espera es que todo se torcerá cuando su vuelo se desvíe a Miami. Paralalelamente veremos a Nuria Roca, que también se encuentra camino a Estados Unidos para asistir a una importante reunión de trabajo. Ambas se conocerán por casualidad en el aeropuerto y será entonces cuando decidan compartir coche para emprender un viaje por carretera desde Florida hasta Nueva York. Un viaje que las llevará a recorrer Estados Unidos descubriendo cómo es ese territorio y sus habitantes.

"Era una idea arriesgada"

Las veremos protagonizar sesiones de espiritismo, visitas a tiendas de armas o reocrrer los pantanos de Florida repletos de caimanes. "Era una idea arriesgada", reconoce José Skaf, responsable de producción propia de TNT, quien también cuenta que en todo momento la intención fue "unir a dos mujeres con personalidades muy diferentes en un entorno ajeno a su vida cotidiana" y adelanta que "lo que ha ocurrido ha ido mucho más allá de lo que habíamos previsto (...) hay emoción, humor y muchísima química entre las dos". Por su parte, Ignacio Corrales (director general de Atresmedia Studios), explica que "ha sido un reto de producción y creatividad poner en ruta a dos personas como Nuria Roca y Esty Quesada en un entorno de grabación muy complicado", y reconoce que "estamos muy contentos con el resultado de un programa que esperamos que a la audiencia le parezca un producto interesante y atractivo".

Las protagonistas han querido también hablar de su experiencia en el rodaje del espacio. Quesada ha explicado que "ha sido un puto sueño (...) la mayoría de cultura que consumo es muy de allí, pero pensé que nunca iba a pisar el país y, menos aún, vivirlo de esta manera". Sobre la experiencia, ha contado que "gemos estado en la USA profunda, hemos disfrutado de los waffles con pollo frito, ha sido la experiencia más increíble que he vivido nunca". Por su parte, Nuria Roca afirma que "con Esty he reído, he discutido, he disfrutado, he descubierto cosas que desconocía... ¡Ha habido magia!".