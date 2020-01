Nuria Roca y Esty Quesada presentan 'Road Trip': "Tenemos el mismo humor y el choque generacional da juego"

El viaje que hicieron Soy Una Pringada y Nuria Roca por Estados Unidos está a punto de ver la luz, pues TNT ya ha anunciado que 'Road Trip' se estrenará el domingo 26 de enero. Todo comienza cuando ambas, con intención de ir a Nueva York, cruzan el océano con el inconveniente de que el vuelo se desvía a Miami y deciden compartir coche para llegar juntas a la Gran Manzana.

Esty Quesada y Nuria Roca presentan 'Road Trip'

Desde FormulaTV hemos acudido a la rueda de prensa para conocer los detalles de esta serie factual producida por Atresmedia Studios y WarnerMedia en la que a través de 5 capítulos, ambas se irán conociendo y compartirán con los espectadores todas sus vivencias durante el viaje, así como sus diferentes miradas a las personas y paisajes que encuentren en su camino. Lo que está claro es que el viaje ha ayudado a conocerse a dos mujeres que parece, a priori, que no tienen nada en común.

"Tenía alguna referencia de Esty porque me la había hecho mi hijo, de un par de vídeos en concreto. No tenía mayor información. Cuando supe que íbamos a hacer el proyecto, no quise saber más", reconoce Nuria Roca, mientras que Esty Quesada habla así de su compañera: "Sabía que era una presentadora muy elegante e icónica, que te había tenido presente a lo largo de mis años viendo la tele". No obstante, Roca añade que "como en todo, existe un proceso de adaptación".

Se han hecho grandes amigas

Aun así, Soy una Pringada está contenta de la relación que ha tenido con su compañera: "Conectamos mucho, tenemos el mismo humor. Nos reímos mucho, hablamos de muchas cosas personales" e incluso reconoce que "Nuria es la mejor". Roca también tiene buenas palabras para Esty, a quien "cuando la miras a los ojos, por muy seria que esté te sonríe. Me gusta mucho su sentido del humor. Y ese choque generacional nos daba mucho juego a las dos".

Esty Quesada y Nuria Roca, en la presentación de 'Road Trip'

En la presentación también ha estado Eva Merseguer, una de las directoras del programa, quien ha explicado que "la ruta era completamente sorpresa para ellas. Les dábamos una dirección y en ocasiones una premisa", a lo que Nuria Roca añade: "Estaban planteadas las acciones y luego a nosotras nos dejaban correr". Porque este viaje ha dado para mucho y cada una lo ha aprovechado a su manera: "Me gaste 146 dólares en gorros divertidos", recuerda Quesada.

La directora cuenta que "fueron 17 días de rodaje" y explica cómo será el formato: "Esty siempre se comunicará a través de sus stories, insertos con declaraciones, y Nuria a través de una entrevista en una visita atemporal donde habla del programa". 'Road Trip' es un proyecto ambicioso y Merseguer expone que aunque "arranca como muy proyecto muy cercano al entretenimiento, siempre quisimos enfocarlo desde la ficción para cuidarlo todo mucho, al estilo 'Big Little Lies'". Además, Roca asegura que el espectador va a poder "aprender mucho de EEUU, porque es un recorrido diferente al que se suele hacer".