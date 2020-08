Roberto Leal da positivo en coronavirus y es sustituido en 'Pasapalabra' por Manel Fuentes

La pandemia del coronavirus está volviendo a asolar el mundo, viviendo dentro de nuestras fronteras una segunda oleada. Cada vez hay mayor número de contagios y uno de los nuevos no ha sido otro que Roberto Leal. El presentador de 'Pasapalabra' ha compartido en redes sociales que ha dado positivo tras realizarse las pruebas, aunque se encuentra bien y se recupera sin problemas.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19", compartía en su cuenta oficial de Twitter. "Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga". El andaluz asegura que se encuentra en buen estado y que, por suerte, no ha sufrido síntomas más graves.

En cuanto al futuro de 'Pasapalabra', Antena 3 ya le ha encontrado un sustituto para que el programa pueda continuar con total normalidad. "No os preocupéis, 'Pasapalabra' sigue on fire", afirmaba Leal. "Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva". Así pues, el conductor de 'Tu cara me suena', que pronto llegará con nuevas entregas a la cadena, se pondrá al frente del concurso hasta que Roberto Leal se recupere de la enfermedad.

Mensaje de apoyo de Manel Fuentes

De momento, los espectadores seguirán disfrutando de Roberto Leal hasta que finalicen las entregas que hay grabadas con él. Manel Fuentes, que se pondrá al mando del concurso, le ha enviado un mensaje de apoyo a su compañero: "Querido, ¡¡mejórate y vuelve pronto!! ¡Allí estaremos con el super equipazo de 'Pasapalabra' esperándote! ¡Mucho ánimo para ti y para todos los que están pasando por lo mismo que tú!".