8 presentadores que podrían tomar el testigo de Roberto Leal en 'Operación Triunfo'

Tras el final de 'Operación Triunfo 2020', la continuidad del programa está en el aire. Aunque desde Gestmusic se han mostrado a favor de producir una nueva edición del formato, Televisión Española todavía no se ha pronunciado al respecto y las audiencias registradas en la cadena pública no han sido muy brillantes, aunque sí han estado por encima de la media. No obstante, el impacto generado en redes sociales y en el canal 24 horas ha superado a otras ediciones, demostrando que 'Operación Triunfo' todavía tiene futuro por delante.

En caso de que pudiésemos disfrutar de una nueva edición del concurso, está claro que una de las grandes novedades sería la figura del presentador. De mantenerse el talent show en RTVE, Roberto Leal ya no formaría parte del "universo 'OT'" puesto que fichó por el grupo Atresmedia para conducir 'Pasapalabra', por lo que muchas miradas también están puestas en quién podría ser su sustituto o su sustituta. Desde FormulaTV proponemos un listado de posibles presentadores y presentadoras que podrían tomar el relevo.

1 Ricky Merino

El propio Roberto Leal e incluso Noemí Galera fueron los primeros en apuntar a Ricky Merino como posible nuevo presentador del programa. No es una idea descabellada porque el que fuese concursante de 'Operación Triunfo 2017' ha continuado ligado al formato como presentador de 'El chat de OT' en las dos ediciones posteriores, conoce a la perfección todo lo que se cuece entre bambalinas y sabe de sobra cómo funciona el formato. Además, cuenta con su propia experiencia personal como participante, por lo que le resultaría muy sencillo empatizar y conectar con los nuevos concursantes. Recientemente le hemos visto ponerse al frente de otros espacios como '¡A cantar!' en Netflix, donde ha demostrado tener mucho desparpajo y naturalidad como presentador.

2 Ruth Lorenzo

Su amor y pasión por la música y sus lazos con Eurovisión son suficientes argumentos para justificar la presencia de Ruth Lorenzo al frente de una hipotética nueva edición de 'Operación Triunfo'. No obstante, quizá lo más importante para su consideración como presentadora sea su experiencia en el propio formato, pues en las últimas ediciones hemos podido verla ejercer de jurado. La más reciente ocurrió en 'OT 2020', cuando sustituyó a Natalia Jiménez en una de las galas y se ganó los aplausos y el halago de los espectadores. Con sus intervenciones, la murciana demuestra su profesionalidad y conocimiento del ritmo con el que se trabaja en televisión y en un programa en directo. Su fichaje supondría un soplo de aire fresco a nuestra televisión y, además, no hay que olvidar que Ruth fue concursante de la versión británica de 'The X Factor' y participó y venció en la cuarta edición de 'Tu cara me suena', espacio también producido por Gestmusic.

3 Frank Blanco

Tras seis años al frente de 'Zapeando', Frank Blanco se despedía del espacio para iniciar una nueva etapa en su trayectoria profesional. Al poco tiempo de que el catalán abandonara las sobremesas de laSexta, se anunciaba su fichaje por la cadena pública. De este modo, Blanco se convertía en el presentador de 'Typical Spanish', programa de entretenimiento familiar en el que un capitán y tres famosos se enfrentan a divertidas pruebas sobre costumbres y cuestiones de nuestra cultura. Su vínculo con Televisión Española le convierte en un buen candidato, por no olvidar sus inicios radiofónicos en Los 40 principales o su pasado conduciendo programas musicales como 'Del 40 al 1' en Canal +. Igualmente, posee experiencia en el género del reality show después de haber ejercido de conductor de 'Gran Hermano: El debate'.

4 Mónica Naranjo

Su larga trayectoria como cantante y sus tablas encima de los escenarios hacen de Mónica Naranjo una de las candidatas propicias, además de sus vínculos a la productora y al talent show. A todo ello hay que sumarle su experiencia como presentadora, una labor que comenzó en el año 2014, cuando se puso al frente del programa 'A bailar!', concurso en el que varias parejas de famosos competían en la pista de baile. Tiempo después fue la anfitriona de 'Mónica y el sexo' y de la exitosa primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Precisamente, este último formato es el que le ha valido el reconocimiento como presentadora. No obstante, lo que más le hace ganar puntos como una posible sustituta de Leal es su paso por 'Operación Triunfo', donde ejerció de jurado en la primera edición tras el regreso del formato a la cadena pública en 2017.

5 Máximo Huerta

El periodista, presentador y escritor Máximo Huerta es uno de los rostros televisivos más conocidos gracias a su larga trayectoria en la pequeña pantalla. Sus inicios se remontan a Canal 9, la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana, donde presentó el 'Informatiu Metropolità'. Después se encargó de 'Informativos Telecinco' de la mañana en 2001 hasta que dio el gran salto a 'El programa de Ana Rosa', donde se mantuvo como copresentador durante varias temporadas. Después de una década en Telecinco, abandonó el grupo Mediaset para presentar en La 1 'Destinos de película' y, tras su breve periplo como Ministro de Cultura y Deportes de España, regresó a TVE para conducir el magazine 'A partir de hoy'. Ahora, con el programa retirado, Huerta queda a libre disposición y 'Operación Triunfo' podría ser una nueva oportunidad para ponerse al frente de un concurso y continuar ligado a la cadena pública, una labor para la que cuenta con sobrada experiencia.

6 Raquel Sánchez Silva

La presentadora Raquel Sánchez Silva ha estado al frente de importantes formatos televisivos como 'Pekín Express' y 'Supervivientes', donde ejerció de copresentadora desde la isla y conoció de primera mano cómo es realizar un programa tan complejo en directo. Tiempo después fue elegida para conducir 'Likes', un magazine diario emitido en #0. Después de su paso por Movistar+, fichó por Televisión Española, donde en la actualidad presenta 'Maestros de la costura' en La 1 y, además, será concursante de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', sin olvidar la apuesta del access 'Lo siguiente'. Raquel Sánchez Silva se ha convertido en un rostro habitual de la cadena pública y su nombre ya sonó con fuerza en 'OT 2017', aspecto positivo para ser una clara y posible sustituta de Roberto Leal en una hipotética próxima edición.

7 Ion Aramendi

Varios años como presentador del magacín vespertino ¡Qué me estás contando! en la cadena vasca ETB2 avalan la trayectoria y el buen hacer ante las cámaras de Ion Aramendi. A principios de 2020 se estrenaba como presentador del quiz show 'El cazador', concurso diario de las tardes de La 1 de Televisión Española. De este modo, se convertía en uno de los nuevos rostros de la cadena pública de esta temporada, lo que también le permitía ponerse al frente de 'Todos en casa', programa emitido en prime time para fomentar que la ciudadanía española respetara el tiempo de confinamiento y estado de alarma. Asimismo, le hemos visto formar parte del equipo de reporteros de 'Sálvame' o de comentaristas de 'GH: El debate', por lo que cuenta con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación.

8 Cayetana Guillén Cuervo

Si hay alguien con experiencia en Televisión Española esa es sin duda Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora forma parte de diversas producciones de la cadena pública, de hecho, son varias las temporadas que lleva conduciendo algunos espacios como 'Versión española' o '¡Atención obras!'. Su experiencia ante las cámaras es evidente, incluso en alguno de los espacios que presenta está acostumbrada a entablar conversaciones con los invitados y a realizar entrevistas, una de las partes más importantes a la hora de interactuar con los concursantes de 'Operación triunfo' durante las galas. Además, tras su paso por la primera edición de 'MasterChef Celebrity', en la que quedó en segunda posición, y gracias al papel de Irene Larra en 'El Ministerio del Tiempo', se ha ganado el cariño de muchos espectadores.