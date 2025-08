Por Julia Almazán Romero |

Silvia Jato fue la primera en presentar ' Pasapalabra ' en su estreno en el año 2000. Dos décadas después,, esta vez como invitada, y se ha reencontrado con el actual maestro de ceremonias, Roberto Leal al ponerse al frente de este tipo de concurso.

Durante el segundo programa en el que participaba Silvia Jato, Leal aprovechó su visita para confesar lo que más le incomoda desde que se convirtió en presentador del concurso: "¿A ti no te pasaba que en tu época cuando presentabas el programa en las entrevistas, siempre te hacían 'roscos' constantemente?". Ella no dudó en asentir y dijo: "Totalmente". Además, el sevillano añadió: "Allá donde voy me lo hacen y me ponen en un brete".

Los dos presentadores compartieron con humor lo que supone llevar el peso de un formato como este: "Pensaban que yo sabía todo y yo no sabía nada", aseguró Jato, dejando claro que estar al frente no significa dominar todas las palabras del diccionario. "Yo con la 'B' de burro y no me digas más", dijo también entre risas. Por su parte, Leal resumió que hay que normalizar que los presentadores de 'Pasapalabra' no tienen por qué saber de todo. En definitiva, que les soltemos un poco del brazo.

Por otro lado, Silvia Jato sí se atreve como invitada y pone a prueba su nivel de conocimientos. Al inicio del programa del lunes confesó: "Yo lo odio, prefiero torturar", dijo riéndose, aunque el propio Leal la elogió por la soltura que había tenido en los juegos en el programa anterior. La unión de estos dos presentadores de diferentes épocas sirvió para recordar cómo el plató de 'Pasapalabra' ha sido testigo de diferentes generaciones de presentadores.

Invitada de honor por el 25º aniversario de 'Pasapalabra'

La presencia de Silvia Jato no fue casual, ya que coincidió con el 25º aniversario de 'Pasapalabra', un hito que se cumplió el pasado 24 de julio. Ya había estado en el programa en 2020 con motivo del 20º aniversario, pero esta vez ha vuelto con la misma naturalidad y cariño de siempre. "Seguís haciéndolo de maravilla, que eso para mí es un lujazo", aseguró en directo. Roberto Leal no dudó en elogiarla: "Es un honor tenerte de nuevo aquí. Es la segunda vez que estamos juntos". Además, quiso recalcar que con "ella empezó todo".