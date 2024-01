Por Daniel Parra |

En su programa del miércoles 24 de enero, 'El hormiguero' contó con la visita de Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella. El director argentino se sentó por primera vez en el plató del programa de Antena 3 y, junto con el actor, presentó la segunda temporada de 'Los enviados', que se estrenará el viernes 26 de enero en SkyShowtime. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de la serie, Pablo Motos quiso saber más sobre el nuevo negocio de Silvestre con Paco Roncero, Álex González y los futbolistas del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Antoine Griezmann.

Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella con Pablo Motos en 'El hormiguero'

El intérprete abrió el pasado jueves 18 de enero Rhudo, un restaurante en el madrileño barrio de Salamanca, junto con sus socios., aseguró Silvestre. El actor explicó cómo surgió la idea: "Un día cenando con Álex González en el restaurante El Casino, de Paco Roncero,, y me parecieron dos personas muy sensibles además, me encantó la conversación que tuvimos"., continuó.

"Vamos a ver si lo he entendido: os pusisteis pedo y dijisteis: '¿Hacemos este restaurante?'", aclaró Motos, a lo que Silvestre respondió afirmativamente con un "Eso es". El actor desveló algunos detalles de su restaurante, como que cuenta con un DJ en el baño y con una habitación secreta: "Hay una sala que nadie conoce, que es como una sala secreta, que encima no me dejan hablar de ella, pero tiene ascensor directo desde el parking". "Pues para no poder hablar de ella, la verdad es que estás hablando bastante", le espetó el presentador. "Me van a matar con esto", concluyó el actor para dar paso a la entrevista.

"Una herida de muerte para el cine"

Juan José Campanella dio su opinión en 'El hormiguero' sobre el hecho de que el público hable más de las series que del cine: "Es una pena. Venía pasando, pero se aceleró mucho durante la pandemia, fue casi una herida de muerte para el cine". El director señaló que las películas están "muy poco tiempo" en las salas y "mucha gente espera a verlas en la televisión". "Lo que murió por completo es verla dos veces en el cine, que era algo que para mí era normal", afirmó. Campanella señaló que el largometraje que más ha visto es 'Qué bello es vivir': "La mejor película de la historia, 108 veces".