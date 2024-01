Por Redacción |

Solucionada la última polémica de 'El hormiguero'. El programa de Antena 3 y especialmente Pablo Motos han sido criticados desde hace unos días por una de sus entrevistas más incómodas. Sofía Vergara fue la gran estrella del formato semanas atrás y lanzó muchos dardos al presentador, pero ahora ha querido aclarar sus intenciones.

Semanas después de aquella visita, la actriz ha reconocido que todo estaba pactado en unas declaraciones para la televisión mexicana: "La entrevista con Pablo fue como amigos., expresaba desmintiendo una posible mala relación o al menos cierta incomodidad por su parte.

Sofía Vergara ha aprovechado la ocasión para defender a Pablo Motos y 'El hormiguero': "No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa". La entrevistadora le ponía sobre la mesa el instante en el que el comunicador opinaba de su acento: "Lo que dijiste se ha convertido en una bandera para defender a los latinos". Ella quitaba hierro al asunto: "Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención".

Pablo Motos también opinó

Hace apenas unos días, ante el revuelo generado, Pablo Motos también defendió que las bromas entre ambos estaban acordadas. El presentador relató su propuesta a la invitada: "Si pudiéramos hacer como si fuésemos dos viejos amigos, y me vacilas, y yo te vacilo. Ella dijo que sí", expresó además reconociendo que se divirtieron mucho durante la entrega.