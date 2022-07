El dardazo de Rocío Carrasco a Ortega Cano por la educación de José Fernando y Gloria Camila

El quinto episodio de 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha abordado muchos temas relacionados con José Ortega Cano. Entre ellos, se habló de la adopción de José Fernando y Gloria Camila. Para ello, la docuserie recurre a a la videoteca para rescatar unas declaraciones de 'Quédate conmigo' del 22 de septiembre del 2000 donde se habla de la educación de los hijos de Ortega con Rocío Jurado que no han dejado indiferente a la protagonista del formato de Mitele Plus.

"Ortega Cano comentó en una fiesta que quería educar muy bien a sus hijos y con mucha disciplina para que no se repitiese el caso Rociíto", señalaban en el programa, provocando la reacción de Carrasco en 'En el nombre de Rocío'. "Me parece una soberana barbaridad", empezaba diciendo Carrasco, bastante molesta por dichas declaraciones.

Rocío Carrasco, en 'En el nombre de Rocío'

"Es una barbaridad que se diga que van a educar a los niños con mucha disciplina para que no se repita el caso de Rociíto. Pues para haberlos educado con tanta disciplina, Dios hubiera querido que les hubieran salido como Rociíto", soltaba Carrasco, lanzando un dardazo a Ortega Cano por la educación de sus hijos, salpicando también a sus hermanos.

"Me consta que Ortega Cano le recriminó su edad, me consta por ella. Utilizaba su edad como arma arrojadiza", añadía también la hija de Rocío Jurado, siguiendo con el tema de la adopción de los niños tras recordar cómo el extorero contó lo del aborto de las cantante en televisión. "Creo que si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado hace tiempo", aseguraba firme Carrasco.

¿Perdonar a Gloria Mohedano?

Al principio del quinto episodio, Carrasco responde también a una pregunta comprometida en cuanto a qué podrían haber hecho el resto de familiares y amigos para conseguir que Rocío Jurado fuera más feliz en los últimos años de su vida. "A una parte de esa familia no les interesaba, a Gloria no le interesaba que esa relación terminara. A lo largo de los años, veo que es la influencia totalmente contraria ante una situación que no tiene nada que ver a la de Pedro Carrasco y es lo que no entiendo y lo que no perdonaré nunca a Gloria", decía Carrasco, indicando que no apoyó a Jurado para animarla a separarse de Ortega Cano a pesar de las situaciones de las que eran conscientes.