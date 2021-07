"Me cuesta mucho con condón, así que no puedo. Nunca lo utilizo", empezaba confesando Naim Darrechi en una entrevista en un canal de YouTube. A pesar de que parecía que esta declaración iba a quedarse en una mera irresponsabilidad en la educación sexual de este muchacho de 19 años que cuenta con casi 27 millones de seguidores en Tik Tok, Darrechi se coronó al seguir explicando cómo engañaba y mentía a las mujeres con las que se acostaba tras eyacular dentro de ellas.

"Pensé que era raro que no hubiera dejado embarazada a ninguna, así que dije: 'Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema'. Y nunca ha pasado nada. Yo estoy empezando a pensar que tengo un problema", comentaba el mallorquín, soltando una carcajada. Por su parte, Mostopapi, el entrevistador, le preguntó si ellas se quejaban cuando lo hacía. "Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Que yo me he operado para no tener hijos", aseguraba, desatando también la risa cómplice del entrevistador.

Naim Darrechi

Estas misóginas y machistas declaraciones no pasaron desapercibidas y las redes sociales se hicieron eco de las mismas, señalando la ausencia de educación afectivo sexual de Naim Darrechi y su falta de responsabilidad social al soltar algo así teniendo en cuenta la cantidad de gente, sobre todo joven, que le sigue en sus diferentes perfiles. En laSexta, Alfonso Pérez Medina se ha encargado de explicar si lo que cuenta el tiktoker se trataría de un delito sexual o no.

"Cualquier acto que se realiza sin consentimiento, puede ser constitutivo de delito. Si no hay violencia o intimidación sería un abuso. Y con la Ley Sí es Sí, desaparece la distinción entre abuso y agresión sexual, y a partir del momento en el que se apruebe esa ley, solo habrá agresiones sexuales. Hay muchas sentencias que condenan el 'stealthing', la práctica de quitarse el preservativo en mitad de una relación sexual sin avisar a la pareja", explicaba el responsable de Tribunales de la cadena de Atresmedia.

Muchas personalidades famosas también se han pronunciado al respecto y han dejado más que clara su postura ante esta polémica. Entre ellos, Aitana Ocaña, que compartía una publicación en sus stories de Instagram, acompañándola con una ristra de signos de interrogación. Por otra parte, Carlos Cuevas también ha denunciado lo ocurrido escribiendo lo siguiente: "Abuso sexual y cultura de la violación. Naim Darrechi, eres escoria. Solo sí es sí", decía el actor.

Además de Aitana y Carlos Cuevas, Georgina Amorós, Susana Abaitua y Lola Índigo también se han posicionado en su contra, señalando al tiktoker y calificándolo de "vomitivo". "Esta mierda tiene más de 7 millones de seguidores. Tanto él como el que pregunta. Me enferma esa risa de complicidad", criticaba la actriz de la TV movie de Netflix "Loco por ella". "Chicas, cuidaos que hijos de puta como estos hay muchos", pedía la cantante del tema "Niña de la escuela".

La reacción de Ibai Llanos

Muchas de las críticas que se han realizado en redes sociales han ido directamente dirigidas a Naim Darrechi, pero Ibai Llanos ha sido muy tajante con la figura de Mostopapi en toda esta polémica. El streamer vasco indicaba que no entendía cómo eso había podido llegar a pasar. "¿Cómo puede estar subido? ¿Cómo has permitido eso?", se preguntaba Llanos, refiriéndose al youtuber que decidió colgar la entrevista.

"Evidentemente, no controlas lo que otra persona dice, pero cuando ves que ha dicho eso, dices: 'No quiero colaborar contigo'", explicaba el de Twitch. "¿Qué cojones está diciendo? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear", sentenciaba Ibai Llanos, aclarando que no le parecía que lo hubiese dicho en tono jocoso.