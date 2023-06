Por Beatriz Prieto |

El sábado 3 de junio, Antena 3 emitió las primeras batallas de 'La Voz Kids 2023', en las que el concurso recibió a los asesores de sus cuatro coaches: Rosa López, La Mari de Chambao, Dani Fernández y Rayden. Una ocasión muy especial, sobre todo para López, quien acompañaba a David Bisbal en un programa de televisión por primera vez desde que ambos coincidieran en la primera edición de 'Operación Triunfo', experiencia que ambos recordaron juntos.

Rosa López y David Bisbal, reunidos con su equipo en 'La Voz Kids'

Bisbal tuvo ocasión de presentar a López, ante los quince niños de su equipo, como. Lejos de ser una desconocida para los pequeños, la granadina se llevó toda una sorpresa al descubrir que la conocían a pesar de su corta edad e incluso la calificaban como "historia de España". ". Me ha encantado ver la actitud que tienen", confesaba la artista, sobre su experiencia con los chiquillos.

"Has sido muy generoso invitándome aquí a estar contigo", declaraba la granadina, emocionada ante Bisbal, quien la abrazó con cariño. "He traído a una persona que es de verdad", alabó el almeriense. Aprovechando la presencia de su antigua compañera, el coach también quiso que compartiera con sus niños "qué significa ganar un programa de televisión de música": "Para mí lo más importante no ha sido ganar. Sobre todo fue el aprendizaje interior que empecé en ese momento, en el que conseguí además tener unos compañeros maravillosos". "Se trata de vivir el aquí y el ahora, ser buenos compañeros, ser buenas personas", añadía López.

Una experiencia parecida a 'OT'

Ya en un vídeo que el programa compartió en su web, el coach y su asesora confesaron que su paso por 'La Voz Kids' era "un recuerdo muy parecido a cuando nos vimos por primera vez a las puertas de 'Operación Triunfo'". "Nos conocimos justamente antes de entrar, en las ferias de nuestro trabajo. Cuando nos vimos en 'Operación Triunfo' fue sorprendente. ¿Te acuerdas la alegría que sentimos? Tú conocías a alguien más, pero yo no conocía a nadie más que tú", desveló Bisbal.

"Nos quedamos flipados por coincidir de nuevo en una cosa que no sabíamos por dónde iba a desembocar. De repente, encontrarnos allí, a mí me dio paz", reconoció por su parte López, tras lo cual Bisbal aseguró que "tenemos la misma sensación de habernos encontrado la primera vez, porque esto al final es un concurso". Un concurso en el que el almeriense estaba seguro de que "Rosa me va a aportar naturalidad, frescura, la verdad, su profesionalidad. Porque han pasado veinte años para mí, pero también para ella".