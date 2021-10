La serie documental de Movistar+ disecciona la vida de la artista a partir del 28 de octubre.

Movistar+

'Lola', la serie documental sobre la vida de Lola Flores se estrena el 28 de octubre en Movistar+. La ficción realizará un recorrido por la vida y la figura artística de La Faraona, para ello contará con el testimonio de aquellos que más la conocieron, pero también con otros cantantes consagrados que se han inspirado en su arte. Por eso, el teaser publicado por la cadena muestra a una larga lista de personajes famosos.

"No ha habido alguien así, no lo habrá. Ella era única", asegura Rosalía, mirando a cámara. Por su parte, C. Tangana explica que se siente muy identificado con la folclórica, sobre todo, con el mítico titular que se publicó sobre ella: "A mí sí que se me puede aplicar lo de que ni canto ni bailo". El vídeo también cuenta con la presencia de cantantes latinos, ya que la influencia de Flores también llegó hasta allí: "Es pasión, es guerra, es desenfreno", asegura Nathy Peluso.

Además, el proyecto contó con la participación de la hermana y las hijas de Lola Flores. "Ella creó su propio estilo, no imitó a nadie", afirma Rosario Flores. Los espectadores también podrán ver a Juan El Golosina, mano derecha de la cantante durante toda su carrera artística. Él ofrecerá a los espectadores la parte más personal de la artista: "Ella tenía sus novios y era muy hermosa".